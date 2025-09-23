Bahçeli'den Erdoğan'a BM'deki tarihi çıkışı sonrası tebrik telefonu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı BM 80. Genel Kurulu’ndaki konuşmasından dolayı telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli, Erdoğan’ın özellikle İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı dünya liderlerini Filistinlilerin yanında durmaya çağırmasının önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.
