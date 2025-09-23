Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bahçeli'den Erdoğan'a BM'deki tarihi çıkışı sonrası tebrik telefonu!

Bahçeli'den Erdoğan'a BM'deki tarihi çıkışı sonrası tebrik telefonu!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı BM 80. Genel Kurulu’ndaki konuşmasından dolayı telefonla arayarak tebrik etti. Bahçeli, Erdoğan’ın özellikle İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı dünya liderlerini Filistinlilerin yanında durmaya çağırmasının önemli bir mesaj olduğunu vurguladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı BM 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik eden Bahçeli, ayrıca İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı dünya liderlerine Filistinli mazlumların yanında durma çağrısı yapmasının önemli olduğunu belirtti.

