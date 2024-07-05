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Bahçeli'den UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki! Bir de çağrısı var

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;den UEFA&#039;nın Merih Demiral kararına tepki! Bir de çağrısı var
Merih Demiral, Uefa, Türkiye, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA'nın Merih Demiral'a bozkurt işareti yaptığı için 2 maç ceza vermesine bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Kararı skandal bulan Bahçeli "UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir." dedi.

EURO 2024'te A Milli Futbol Takımı, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselirken Türkiye adına golleri kaydeden Merih Demiral, gol sevincinde bozkurt işareti yapmıştı. Bu hareketi hazmedemeyen UEFA, Demiral hakkında soruşturma başlattı. 

"SKANDAL BİR KARAR"

Bugün ise Demiral’ın cezası açıklandı, milli futbolcuya 2 maç men cezası verildi. Skandal karara art arda tepkiler gelirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de sessiz kalamadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bahçeli, "UEFA’nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır. Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir." dedi.

"NEFRETLERİNİ GİZLEYEMEDİLER"

Bahçeli'nin açıklaması şöyle devam etti: "Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür. UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir. Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür.

"ÇILGIN TÜRKLER HER ENGELİ AŞACAK İNANÇTA"

Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir.

UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır. Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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