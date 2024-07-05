İmamoğlu'ndan dikkat çeken karar! Ece Güner ve Serkan Özcan'ı danışman yaptı
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ve eski Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ı danışman olarak atadı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir karar alarak kendine yeni danışman atadı. İmamoğlu'nun danışmanlıklarına eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ve eski Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan getirildi.
ECE GÜNER: ÇOK ÇALIŞACAĞIZ
Güner yaptığı açıklamada, "İBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na, beni “Başkan Danışmanı” göreviyle onurlandırdığı için teşekkür ediyorum. Olağanüstü başarılı ve çalışkan Başkanımızla, 16 milyon İstanbullu için, ÇOK çalışacağız. Tam Yol İleri!" dedi.
ÖZCAN: TEŞEKKÜRLERİMİ SUNUYORUM
Özcan'ın ise açıklamalarında şunları kaydetti: "Bugün itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sn.Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığı görevine atanmış buluyorum. Beni bu göreve layık gören Sn. İmamoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederim."
Kaynak: Türkiye Gazetesi