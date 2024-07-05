Korkunç olay! Araç içerisinde 2 kişi ölü bulundu

Elazığ'da bir araç içerisinde 2 kişinin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre şahsın önce kadını öldürdüğü, ardından intihar ettiği öğrenildi. Kadının ailesinin ise dün kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 41. kilometresi Hazar Gölü kenarında edinilen bilgiye göre silah sesi duyan çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Bunun üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Halil Ç. (29) ve Rukiye Y.’nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemelere göre, şahsın önce kadını öldürdüğü ardından intihar ettiği öğrenildi.

KAYIP İHBARI YAPILMIŞ

Ayrıca hayatını kaybeden Rukiye Y. için dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme sürüyor.