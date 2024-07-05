Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Kendisini ısıran yılanı, 2 kez ısırarak öldürdü! İşte ilk sözleri

Kendisini ısıran yılanı, 2 kez ısırarak öldürdü! İşte ilk sözleri

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kendisini ısıran yılanı, 2 kez ısırarak öldürdü! İşte ilk sözleri
Zehirli Yılan, Sağlık Durumu, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da bir kişi, kendisini ısıran zehirli yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.  Saldırıya uğrayan demiryolu işçisi Santosh Lohar,  "Köyümde bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var" dedi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre Nawada kentindeki bir demiryolu hattı projesinde yaşandı. Demiryolu işçisi Lohar, şantiyede uyurken zehirli bir yılan tarafından ısırıldı. Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından demiryolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü. Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi. Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Galatasaray resmen duyurdu! Zaniolo İtalya yolcusu, işte transfer bedeliYanlış tedavi kabusu yaşattı! 8 yaşındaki çocuk az kalsın gözünü kaybediyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngiltere'de 'Keir Starmer' dönemi resmen başladı - Dünyaİngiltere'de iktidar el değiştirdi!Muhafazakar Parti'nin hezimeti İngiltere Başbakanı Sunak'ı koltuğundan etti - Dünyaİngiltere Başbakanı Sunak istifa ettiKırgızistan'da darbe girişimi! Grup etkisiz hale getirildi, gözaltılar var - DünyaKırgızistan'da darbe girişimi! Gözaltılar varGöçmen teknesi alabora oldu! 89 ölü, çok sayıda kayıp var - Dünya89 ölü, çok sayıda kayıp varHalk plajında köpek balığı dehşeti! Çok sayıda yaralı var - DünyaHalk plajında köpek balığı dehşeti!Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi! Kameraların çalışmaması ülkede gündem oldu - DünyaCumhurbaşkanlığı Sarayı'na hırsız girdi
Sonraki Haber Yükleniyor...