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Bakan Çiftçi: 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu

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Bakan Çiftçi: 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu
Başlık ResmiBakan Çiftçi: 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu

İçişleri Bakanlığı bünyesinde acil durum çağrılarına daha etkin ve hızlı cevap verilmesi amacıyla 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, konuya ilişkin açıklamasında "Vatandaşlarımızın en zor anlarında imdadına yetişen 112 Acil Çağrı Sistemimizi daha güçlü, daha etkin ve daha hızlı bir yapıya kavuşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bakanlık bünyesinde ‘112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü’ kurulduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın en zor anlarında imdadına yetişen 112 Acil Çağrı Sistemimizi daha güçlü, daha etkin ve daha hızlı bir yapıya kavuşturuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, Bakanlığımız bünyesinde 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu." dedi.

Bakan Çiftçi: 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu
Başlık ResmiBakan Çiftçi: 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü kuruldu

"31 MİLYONUN ÜZERİNDE VAKANIN KOORDİNASYONUNU SAĞLIYOR"

Çiftçi, "81 ilimizdeki 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz de Valiliklerimize bağlı müstakil İl 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Müdürlüklerine dönüştürüldü. 15 bine yakın personelimizle yılda yaklaşık 100 milyon çağrıyı karşılayan, 31 milyonun üzerinde vakanın koordinasyonunu sağlayan sistemimizi; yapay zekâ destekli yeni teknolojiler, güçlü iletişim altyapısı ve kurumlar arası etkin koordinasyonla daha da ileri taşıyacağız. Biliyoruz ki acil durumlarda her saniye kıymetlidir. Hedefimiz, vatandaşlarımızın yardım çağrılarına daha hızlı karşılık vermek, devletimizin bütün imkânlarını ihtiyaç duyulan anda seferber etmektir. Milletimizin huzuru ve güvenliği için attığımız bu önemli adım ülkemize hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

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Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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