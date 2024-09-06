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Bakan Fidan bugün Kosova'da! FETÖ'ye karşı işbirliği hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Fidan bugün Kosova&#039;da! FETÖ&#039;ye karşı işbirliği hamlesi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kuzey Makedonya’daki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün de Kosova’ya gidiyor. Ziyaretin en önemli gündem maddesi terör örgütü FETÖ ile mücadele. Bölgesel konuların da masaya yatırılacağı görüşmelerde Bakan Fidan’ın, Kosova’nın FETÖ ile mücadelede etkin iş birliği yapmasını isteyeceği öğrenildi.

Görüşmelerde ayrıca Türk şirketlerinin karşılaştığı bazı sıkıntıların çözüme kavuşturulması da hedefleniyor. Ayrıca Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesinin (JETCO) de ilk toplantısını yaparak, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine yönelik beklentiler anlatılacak.

Türkiye, 2008 yılında bağımsızlığını ilan etmesinin ardından Kosova’yı tanıyan ilk ülkeler arasında yer alırken Ankara ile Priştine arasındaki ticaret hacmi 723 milyon dolar. Türkiye aynı zamanda yaklaşık 500 milyon avroluk yatırımla Kosova’ya en fazla yatırım yapan ülkeler arasında yer alıyor. Türk şirketlerinin Kosova’daki yatırımları yaklaşık 10 bin Kosova vatandaşına istihdam sağlıyor. Türkiye, Kosova’nın savunma ve kalkınma yardımları alanlarında da en önemli ortakları arasında bulunuyor.

Hâlen Kosova’da konuşlu olan ve 10 Ekim 2023 tarihinde komutasını 1 yıllığına üstlenilen NATO Kosova Gücü (KFOR) kapsamında yaklaşık 400 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu görev yapıyor. Türkiye aynı zamanda Kosova Güvenlik Gücüne eğitim ve savunma sanayii ürünleri konularında da destek sağlıyor. Dışişleri Bakanı Fidan’ın ziyaret kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ve Kosova Başbakanı Albin Kurti tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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