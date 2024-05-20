Bakan Fidan'dan Reisi'nin ölümüyle ilgili ilk açıklama! "İran halkının acısını paylaşıyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümüne değinen Bakan Fidan, "Vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. Reisi ve kıymetli mevkidaşıma Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile 7. Pakistan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi hazırlıklarının ele alındığı belirtildi.

"İRAN HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile mevkidaşı Dar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. Reisi ve kıymetli mevkidaşıma Allah'tan rahmet diliyorum. Dost ve kardeş İran halkının acısını derinden paylaşıyoruz. Haberi aldığımız andan itibaren temas halinde olduk, elimizdeki imkanların seferber edilmesi için uğraştık. Maalesef üzücü haber bizi derinden üzdü. İran halkının başı sağolsun.

Pakistan ile aramızda sarsılmaz dostluk ve kardeşlik bulunmaktadır. Birbirimize destek olmaya devam ettik ve devam edeceğiz.

İşbirliğimiz bölgesel istikrarı ve güvenliği de desteklemektedir. Pakistan'ın terörle mücadelesinde her zaman destek olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Türkiye ve Pakistan İslam dünyasının sesini duyurabilmek için birlikte çalışmaya devam edecek. Türkiye ve Pakistan'ın ortak çalışmaları çok kritik coğrafyalarda barış, huzur ve refahın sağlanması için büyük katkı sağlayacaktır.

"KALICI İSTİKRAR İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk. Afganistan'da kalıcı istikrar için iş birliği yapacağız."

"BU YANLIŞTAN ÇOK GEÇ OLMADAN DÖNSÜNLER"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, henüz Filistin’i tanımamış ülkelere Filistin’i tanıma çağrısında bulunarak, "İsrail’in suçlarına kalkan olan ülkeler de artık bu yanlıştan çok geç olmadan dönsünler" dedi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ülkelerimiz, her zaman temel konularda birbirini destekleyen iki ülke olmuştur. Özellikle ulusal felaketler döneminde iki ülke birbirini desteklemiştir.

Bu görüşmede küresel gelişmeleri ele aldık. Gazze'deki insani durumu değerlendirdik. Acil biçimde kalıcı ateşkesin ilan edilmesi ve insani yardımın işgal altındaki Filistin halkına ulaştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz."