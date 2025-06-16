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Bakan Fidan'dan Orta Doğu diplomasisi! BAE'li mevkidaşıyla görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Fidan&#039;dan Orta Doğu diplomasisi! BAE&#039;li mevkidaşıyla görüştü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail ve İran arasında yaşanmakta olan çatışma ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile telefonda görüştü.

İki bakanın görüşmesinde, ikili ve bölgesel ilişkilerin yanı sıra İsrail ve İran arasındaki savaş masaya yatırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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