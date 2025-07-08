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Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Asker, GATA, Ankara, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenen ve tedavileri için Ankara'ya sevk edilen askerleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Göktaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından zehirlenerek Ankara'ya sevk edilen ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) tedavileri süren askerlere ziyarette bulundu.

Sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi alan Göktaş, tedavi gören askerler ve aileleriyle sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifa diledi.

Göktaş, Türkiye'nin savunmasında canlarını ortaya koyarak görev yapan tüm güvenlik görevlilerinin devlet ve millet olarak her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, tedavileri devam eden askerlerin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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