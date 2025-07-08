Metan faciasına jet inceleme başlatıldı! Bu acı bir daha olmasın

MSB, 12 askerimizin şehit olduğu Irak’ın kuzeyindeki metan gazı faciasının bir daha yaşanmaması için özel bir ekip görevlendirdi. Bakan Güler, “Böyle bir acıya bir daha izin vermeyeceğiz” dedi.

YEŞİM ERASLAN - Millî Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Pençe-Kilit Harekât bölgesinde meydana gelen ve 12 Mehmetçiğin şehit olmasına sebep olan metan gazı boğulması olayıyla ilgili olarak jet inceleme başlattı. Olayda bir ihmalin ve kastın olmadığı öğrenilirken, oluşturulan teknik heyetin incelemelere başladığı belirtildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olay şu şekilde gerçekleşti: Pençe-Kilit Harekât bölgesinde bulunan, önceden hastane maksadıyla kullanıldığı bilinen, teröristlerden temizlenmiş olan 852 rakımlı tepedeki mağarada, 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşılabileceği düşüncesiyle önceki gün çalışma başlatıldı.

MADENCİLER DE GİTTİ

Güvenliği daha önceden sağlanan mağara içinde arama-tarama temizlik faaliyeti yürüten Mehmetçik, metan gazına maruz kalıyor. Bölgeye anında, tam teçhizatlı AFAD ve TSK ekibi ile bir madenci grubu intikal ettirildi. Zehirlenen askerler hemen hastaneye sevk edildi. 19 Mehmetçik’ten 12’si şehit olurken, metan gazından etkilenen yedi askerin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜLER: İLK KEZ OLUYOR

Olayın hemen ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, TSK komuta kademesi ile birlikte bölgeye gitti. Şehitlerin uğurlama törenine katılan Bakan Güler, Mehmetçiğin ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya geldiğini belirtti. “Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir” diyen Bakan Güler, yeni acıların yaşanmaması için her türlü tedbirin alınacağını sözlerine ekledi.

KASIT VEYA İHMAL YOK

Bakan Güler ve komuta heyeti ile birlikte bölgeye ulaşan teknik heyetin ilk incelemesinde herhangi bir ihmal veya kastın olmadığı belirlendi. Daha önce böyle bir olay yaşanmadığı vurgulanan ilk inceleme raporunda, olayın “Terörsüz Türkiye” sürecini sabote etmeye yönelik olmadığına işaret edildi. Olayla ilgili detaylı raporun en kısa sürede oluşturularak ilgili birimlere aktarılacağı kaydedildi.

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SESSİZ KATİL: METAN

Metan gazı, bir karbon ve dört hidrojen atomundan oluşan renksiz, kokusuz ve yanıcı bir gaz. TPAO’ya göre, yoğun olarak kullanılan doğalgazın ana bileşeni yüzde 70-90 metan gazından oluşuyor. Metan gazı, normal şartlarda toksik (zehirleyici) değil. Ancak kapalı ve havalandırması yetersiz ortamlarda yüksek oranda birikmesi durumunda ciddi zehirlenmelere yol açabiliyor. Zehirlenme baş dönmesi, baş ağrısı, sersemlik hissi, yorgunluk, bulantı, nefes darlığı ve şuur kaybı olarak kendini gösteriyor.