Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Bakan Hakan Fidan New York’ta, Filistin zulmunü BM’de anlatacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York’ta. Bakan Fidan, New York’ta BM Güvenlik Konseyi’nin bugün yapacağı Filistin konulu toplantıya katılacak.

    Bakan Hakan Fidan New York’ta, Filistin zulmunü BM’de anlatacak
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Dışişleri Bakanı Fidan’ın ABD ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor. Filistin meselesi de dâhil Orta Doğu’daki durumunun ele alınacağı açık toplantılara katılacak olan Fidan’ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki mevkidaşın ABD’de, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in Türkiye ziyareti öncesinde görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Fidan’ın ayrıca Fransa, Avusturya, Norveç, Cezayir ve Lübnan Dışişleri Bakanları ile bir araya gelmesi planlanıyor.  

    FİDAN - HANİYE GÖRÜŞMESİ

    Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ziyaretinden önce Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşmüştü. Gazze’de ateşkesin en kısa sürede temin edilmesinin ele alındığı görüşmede, insani yardımların arttırılması da masaya yatırılmıştı. Görüşmede ayrıca, Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları değerlendirilmişti.

    Bakan Hakan Fidan New York’ta, Filistin zulmunü BM’de anlatacak

    BM Güvenlik Konseyinde Gazze’de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için “acil adım atılması” talep edilen karar tasarısı dört defa yapılan ertelemenin ardından 22 Aralık’ta kabul edilmişti. Tasarı, 15 üyeli BMGK’de 13 “evet” oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya “çekimser” kalmıştı. Oylamadan önce, Rusya’nın Gazze’de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti. Filistin ise BM kararını “Geç kalınmış olsa da Gazze’deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak” nitelendirmişti.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hakan FidanBMFilistinTürkiyeRusyaGazzeHamas
    Haberler > Gündem > Bakan Hakan Fidan New York’ta, Filistin zulmunü BM’de anlatacak
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Erdoğan ISS’deki Gezeravcı'yla konuştu: İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın - Gündem"İlksin ama son olmayacaksın"Ayasofya’nın ikinci katına giriş tartışması! Yerli ziyaretçi geri çevrildi - GündemAyasofya’nın ikinci katına giriş tartışması! Yerli ziyaretçi geri çevrildiTEM’de feci kaza! Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandı - GündemTEM’de Tır dorsesi patladı, 1 itfaiye eri yaralandıDNA örneği kayıp Merve'yle eşleşti! Antalya'da sahile vuran cansız bedenlerden birinin kimliği belli oldu - GündemDNA örneği kayıp Merve'yle eşleştiÇiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ hapiste 30 kilo verdi, ‘Halim emeklilerden iyi’ dedi - GündemÇiftlik Bank kurucusu ‘Tosuncuk’ hapiste 30 kilo verdiTBMM bu hafta İsveç’in NATO üyeliğini oylayacak! ABD'den ilk açıklama geldi - GündemTBMM bu hafta 'İsveç’ kararını verecek!Türkiye'nin deprem riskinden en uzak yerini uzman isim açıkladı! - GündemTürkiye'nin deprem riskinden en uzak yerini uzman isim açıkladı!İstanbul'da geze geze 11 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı - Gündemİstanbul'da sokak ortasında dehşet!Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti davasında karar açıklandı - GündemEce Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kararHayatını kaybeden Yargıtay üyesi Çil için tören düzenlendi - GündemYargıtay üyesi Çil için tören düzenlendi
    Sonraki Haber Yükleniyor...