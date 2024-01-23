Bakan Hakan Fidan New York’ta, Filistin zulmunü BM’de anlatacak

23 Ocak 2024 06:36 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 06:36

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Dışişleri Bakanı Fidan’ın ABD ziyareti vesilesiyle ikili görüşmeler de yapması öngörülüyor. Filistin meselesi de dâhil Orta Doğu’daki durumunun ele alınacağı açık toplantılara katılacak olan Fidan’ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki mevkidaşın ABD’de, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in Türkiye ziyareti öncesinde görüş alışverişinde bulunması bekleniyor. Fidan’ın ayrıca Fransa, Avusturya, Norveç, Cezayir ve Lübnan Dışişleri Bakanları ile bir araya gelmesi planlanıyor.

FİDAN - HANİYE GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ziyaretinden önce Hamas lideri İsmail Haniye ile görüşmüştü. Gazze’de ateşkesin en kısa sürede temin edilmesinin ele alındığı görüşmede, insani yardımların arttırılması da masaya yatırılmıştı. Görüşmede ayrıca, Hamas tarafından rehin alınanların serbest bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları değerlendirilmişti.

BM Güvenlik Konseyinde Gazze’de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için “acil adım atılması” talep edilen karar tasarısı dört defa yapılan ertelemenin ardından 22 Aralık’ta kabul edilmişti. Tasarı, 15 üyeli BMGK’de 13 “evet” oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya “çekimser” kalmıştı. Oylamadan önce, Rusya’nın Gazze’de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti. Filistin ise BM kararını “Geç kalınmış olsa da Gazze’deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak” nitelendirmişti.