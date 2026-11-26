Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bakanlık Teftiş Başkanlığının ön inceleme raporuna istinaden eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında harekete geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talep etmişti. Bu talep üzerine Şimşek, Bakanlığın Teftiş Başkanlığını ön inceleme yapmak üzere görevlendirmişti.

SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Bakan Şimşek, Teftiş Başkanlığınca düzenlenen ön inceleme raporuna istinaden Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni verdi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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