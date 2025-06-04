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Bakan Uraloğlu duyurdu! Şam'a uçak seferleri düzenlenecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Uraloğlu duyurdu! Şam&#039;a uçak seferleri düzenlenecek
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa ve İstanbul Sabiha Gökçen havalimanlarından Şam'a uçak seferleri düzenleyeceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a uçak seferleri düzenleneceğini bildirdi.

İLK SEFER 16 HAZİRAN'DA

16 Haziran'da Sabiha Gökçen'den Şam Uluslararası Havalimanı'na ilk seferin yapılacağını bildiren Uraloğlu, "17 Haziran Salı günü ise Ankara Esenboğa Havalimanı ile Şam Uluslararası Havalimanı arası seferler başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Şam'a uçak seferleri düzenlenecek - 1. Resim

Seferler hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan pazartesi, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri olmak üzere haftada 4 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacağını söyledi.

Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan ise salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün Şam Uluslararası Havalimanı'na karşılıklı sefer yapılacak. Temmuz ayından itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Şam'a seferlerin 7 güne çıkarılması planlanıyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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