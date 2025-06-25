Bakan Uraloğlu'ndan TGRT Haber canlı yayınında önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Uraloğlu, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevaplıyor.

Uraloğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

(İran-İsrail savaşının Türkiye ve bölgeye etkisi) Öncelikle dünyamızda böyle bir çatışmanın olmasını biz istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu tür olaylarda olayın sulh yoluyla halledilmesi için irade gösteriyor, karşılık da buluyor. Özellikle ulaştırma koridorlarını normal akışa göre yaparız ama istenmeyen durum olursa da bu aklımızda mutlaka var, planlarız. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması bunu çok net açıklayabilir. Biz rutinde de olağanüstü durumlarda da ulaştırma koridorlarını açık tutmamız gerekiyor. Artık hiçbir ülke kendisine yetmiyor. Etrafına ve dünya ile ticarette bulunması gerekiyor. Biz bu koridorlar konusunda yakından takip ettik. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması konusu dalgalanma oluşturdu. Tüm gemilerimizi takip ediyoruz. Türk gemileri için şu ana kadar bir risk yaşamadık.

(İran ve Irak'taki yolcu uçakları ne zaman dönecek?) İran'da 7, Irak'ta 4 tane uçağımız kaldı. Süreci çok yakından takip ettik. Dışişleri ve MİT ile takip ettik. Bunların sağ salim dönmesi için bir süreç yönettik. İlk günlerde olayın çok sıcaklığında onların havada olmalarının riskli olduğu gerekçesiyle yerde kalmasını sağladık. Oradaki ekipleri de karayoluyla Türkiye'ye getirdik. Irak tarafı nispeten rahatladı, bugün 4 uçağımızı bugün getireceğiz. Bir uçağımız an itibarıyla Türkiye'ye geldi. Gün tamamlanmadan 3 uçağımızı getireceğiz. İran'da kalan uçaklarla ilgili de konuyu takip ediyoruz. Kısa sürede ülkemize getireceğiz. Koridorlar halen İran-İsrail arası riskli. Biraz daha batı ve güneyden koridorlar kullanılıyor.

(İran-İsrail savaşının Türkiye'ye etkisi ne olacak?) Turizme olumsuz bir etkisi kesinlikle söz konusu. Hafta başında da Turizm Bakanımızla değerlendirme yaptık. İran'dan 3,5 milyon turist bekliyoruz. Onda belli düşüşler olacağı kesinleşti. Olayın gidişine de bağlı olarak belli azalmalar olacaktır. Arap Yarımadası'nda özellikle Karadeniz'e gelen turist sayısında azalma olabilir. Süreci yönetmeye çalışıyoruz. Ticaret amaçlı da belli aksamalar oldu. Kargo taşımalarında da... Şu an için telafi edilebilecek bir düzeyde.

(Hava trafiğinden nasıl haberiniz oluyor?) Bu hem gemiler hem de uçaklar için, asker-sivil gemiler için de... Kendi sistemleri var. Onu kapatırlarsa siz onları takip edemezsiniz. Daha çok söylediğim siviller ama askeri gemileri de söyleyebiliriz. Gemi sistemini kapatırsa onu göremeyiz. Bir de bunun haricinde bu sistemden ayrı radarlarla takip edilen sistemler var. Bunlar daha çok Milli Savunma Bakanlığı'nın takip ettiği sistemler. O gece (İran-İsrail savaşının başladığı gece) uçuşları durdurmuş olduk.

(Türkiye siber güvenlikte ne önlem aldı?) Bu olaydan, yani ilgili herkesin çıkarması gereken sonuçlar var. Casusluğu da ilave edelim ona. Teknolojinin verdiği her imkan kullanıldı. İran ilk 24 saatte kör edildi tabir-i caizse. Bunları hepimiz yetki alanımıza göre inceliyoruz. Siber güvenlik bizim rutin zamanlarda da önceliğimiz. Gerekli donanımları biz sağlamış durumdayız. Her gün tüm sistemi baştan tarıyoruz ve siber saldırıları, zararlı erişimleri günlük olarak engelliyoruz. Bir taraftan da aynı şekilde bu taraftaki iletişim yapılarımız birinci öncelikli korunması gereken tesisler arasındadır. Onunla ilgili yapılacaklar var mı gözden geçiriyoruz. Şu ana kadar ciddi bir eksikliğimizin olmadığını söyleyebilirim.

Her gün 422 büyük saldırıyı engelliyoruz. Bunları neyle yapıyoruz? Tamamen yerli-milli yazılımlar ile yapıyoruz.

Ayrıntılar geliyor...