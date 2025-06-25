Radar ve hız limitleri ile ilgili kritik açıklama! İki yol kesimi pilot bölge seçildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, radar ve hız limitleriyle ilgili konuştu. İki bakan yardımcısı başkanlığında komisyon kurduklarını söyleyen Uraloğlu, "2 tane yol kesimini de pilot bölge seçtik. Arkadaşlar hızlıca incelemeleri yapacak" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevapladı.

Radar ve hız limitleri konusunda neler yapılacak? sorusunu cevaplayan Uraloğlu, "Sabır sınırlarını da çok zorlamamak lazım." dedi.

Türkiye'nin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de taraf olduğu Viyana Konvansiyonu'na tabii olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Oradaki kurallara göre yolların projelendirilmesinde hem de işaretlenmesinde karar veriyor, uyguluyoruz. Mesela Ankara-İstanbul Otoyolu'nu, TEM'i konuşalım, 130 gibi projelendirmişseniz 150 kilometre hıza müsaade edemezsiniz. Birisi gidiyor o riski alıyorsa o ayrı konudur. Yol nereden geçiyor ve siz hangi hızı öngörüyorsunuz bu kıymetli." diye konuştu.

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"Daha çok yaya hareketinin olma ihtimalinin olduğu yerlerde hızın 110'dan, 90'a, 70'e, 50'ye düşürülmesi birazcık vatandaşı yormuş durumda." diyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: