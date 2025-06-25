Radar ve hız limitleri ile ilgili kritik açıklama! İki yol kesimi pilot bölge seçildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, radar ve hız limitleriyle ilgili konuştu. İki bakan yardımcısı başkanlığında komisyon kurduklarını söyleyen Uraloğlu, "2 tane yol kesimini de pilot bölge seçtik. Arkadaşlar hızlıca incelemeleri yapacak" ifadelerini kullandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'in sorularını cevapladı.
Radar ve hız limitleri konusunda neler yapılacak? sorusunu cevaplayan Uraloğlu, "Sabır sınırlarını da çok zorlamamak lazım." dedi.
Türkiye'nin Karayolları Genel Müdürlüğü'nün de taraf olduğu Viyana Konvansiyonu'na tabii olduğunu hatırlatan Uraloğlu, "Oradaki kurallara göre yolların projelendirilmesinde hem de işaretlenmesinde karar veriyor, uyguluyoruz. Mesela Ankara-İstanbul Otoyolu'nu, TEM'i konuşalım, 130 gibi projelendirmişseniz 150 kilometre hıza müsaade edemezsiniz. Birisi gidiyor o riski alıyorsa o ayrı konudur. Yol nereden geçiyor ve siz hangi hızı öngörüyorsunuz bu kıymetli." diye konuştu.
"Daha çok yaya hareketinin olma ihtimalinin olduğu yerlerde hızın 110'dan, 90'a, 70'e, 50'ye düşürülmesi birazcık vatandaşı yormuş durumda." diyen Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Siz şimdi buradan çıktınız, Kahramankazan levhasını gördüğünüzde otomatik olarak hız sınırınız 50'dir. Ayrı bir levhaya gerek yok. Bu gündeme gelince şunu tartıştık; O zaman bir yerleşim yerinde levhayı nereye koymalıyız. Sorumluluk alarak o levhayı daha şehre yakın yerlere çekmek... Ya da 50'ye düşürdüğümüz hızı, yaya geçişlerinde alt veya üst geçitlerden sağlayarak, oradaki levhayı komple kaldırmak gibi...
"İKİ YOL KESİMİ PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ"
İki bakan yardımcımızın başkanlığında komisyon kurduk. 2 tane yol kesimini de pilot bölge seçtik. Arkadaşlar hızlıca incelemeleri yapacaklar. Bu tür kararı alıp vatandaşımızın da sabrını zorlamadan ama mutlaka daha sağ salim gitmesini sağlayacak şartları oluşturmuş oluruz. Bir sürücüyü tereddüde düşürecek bir işaret ne olursa olsun, sebebiyet vermememiz gerekir."