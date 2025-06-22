60 milyon avroya ne oldu? İBB, Avrupa'dan gelen krediyi yok etmiş

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Finans Merkezine ulaşacak metroyu inşa eden şirket yetkililerinin kendisini ziyaretinde "Bu işi siz devralın" teklifi yaptıklarını, aynı kişilerin "Bu proje için alınan 60 milyon avro, burada kullanılmadı" dediklerini anlattı...

CANAN ERASLAN -Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu İstanbul Finans Merkezi için Avrupa kaynaklarından alınan 110 milyon dolarlık kredinin 60 milyonunun bu proje için kullanılmadığını öğrendiklerini söyledi. Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde, ekonomi basını ile bir araya geldiği toplantıda soruları cevapladı. Uraloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmaları kapsamında, yetkili ve işletmecilerinin cezaevinde olması sebebiyle yapımı duran metro hatlarıyla ilgili bir soruyu cevaplarken, bir metro hattı için alınan Avrupa Birliği (AB) kaynaklı bir kredinin bu projeye kullanılmadığını ifade etti. Bu konuda fazla bir şey söylemeyi doğru bulmadığını söyleyen Uraloğlu "Keşke buna ihtiyaç olmasaydı, biz daha memnun olurduk. Buradaki aksayan işleri bizim kendi inisiyatifimizle Bakanlığımız uhdesine almamız mümkün değil. Ancak ilgilisinin talep etmesi durumunda söz konusu. Bu talep geldiğinde 'Biz orada nerede olmalıyız?' konusunu değerlendiririz ama şu ana kadar bize ulaşan bir talep olmadığını söyleyebilirim. Okuduğum bir habere göre, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından (EBRD) Finans Merkezini bağlayan, 3 tane büyük firmanın konsorsiyum olarak yürüttüğü projenin, alınan büyük miktardaki kredisinin bu işe kullanılmadığını okumuş, şaşırmıştım. 'Ya bunda abartı var, çok doğru olduğunu düşünmüyorum' demiştim. O firmanın yetkileri beni ziyaret ettiler ve 'Burada iş durdu, bunu lütfen siz teslim alın' dediler. Ben de 'Zaten kredisi var, Mehmet Şimşek Bakan'ımız da yanlış hatırlamıyorsam 110 milyon avroluk son paketi de onayladı. Devam edin, niye durdunuz?' dedim. Bunun üzerine 'Öncesinde gelen 60 milyon avro bizim işe kullanılmadı.' dediler" sözleriyle durumu izah etti.

BENİM AKLIM DURDU

Uraloğlu "Benim aklım durdu onu söyleyeyim yani hem böyle bir şeyin işlem olarak yapılabilirliğini mümkün görmüyorum hem de hangi cesaretle yapıldı, gerçekten nereye kullanıldı o konuda bir bilgiye sahip değilim ama 60 milyon avroluk bir Avrupa Birliği kredisi gönderilen işe kullanılmadı. Bu konuşma yaklaşık geçen ay gerçekleşti yani bu operasyonlar, İstanbul'daki malum süreç başladıktan sonra olan bir süreçtir yani gerçekten nereye gittiğiyle ilgili ben bilmiyorum ama böyle bir cesaret ilginç bir cesarettir" diye konuştu.

BELEDİYEYE FAİZSİZ FİNANS

Şehir yerleşkelerindeki ulusal ve uluslararası demir yolu bağlantıları dışında, şehir merkezlerindeki hafif raylı sistem hatlarının yapılmasının oradaki belediyenin görevi olduğunu söyleyen Uraloğlu "Dolayısıyla burada belediyeler projelerini, öngörülerini ortaya koyarlar, düzenleyici otorite biziz, bize projelerini onaylattırırlar, projeleri onaylarız çünkü ülkede bir bütünlük oluşması lazım. Eğer belediye bunun Bakanlık tarafından yapılmasını isterse bu mümkün. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla bizim Bakanlık bunu alır, yapar ve kendisine devreder ve yapım ücretini de belediyeden keser. Bu da bir tartışma konusu, ona hemen açıklık da getirmiş olayım. 'Madem sen keseceksen niye sana yaptırsın ki?' sorusu gelebilir. Niye yaptırsın? Bir, bir kere yapım dönemindeki hiçbir finansman maliyetine katlanmıyor. İki, iş bittiği zaman o günkü fiyatlarla harcanan para sabitleniyor ve ödeme sonuna kadar yeni bir faiz işletilmiyor. İstanbul'da yapılmış olan bazı metro projelerinde harcanan 100 birimin sadece 25 biriminin tahsil edildiğini söyleyebilirim yani böyle bir kolaylık var.

2028'DEN İTİBAREN OTOYOLLAR DEVLETE

Oto yolları yapan firmaların kamu-özel iş birliğinde yolları belirli bir sürede yaptığını, öngörülen sürede işlettiğini, ardından ağır bakımlarını yaparak kamuya devrettiğini söyleyen Bakan Uraloğlu şunları söyledi: Otoyolları en erkeni 2028'de olmak üzere peyderpey kamuya almış olacağız. Oradaki kararımız ne olacak? Bunların işletmesini elbette yeniden ihale edebiliriz. Makul ücretler noktasında muhtemelen Karayolları Genel Müdürlüğümüz işletir ya da işletme modeliyle onu ihale eder ama 2034 yılına geldiğimizde, bakanlığımızın ödenek ihtiyacı olmayacak. Bakanlık olarak 70 civarında yap-işlet-devret projesini hayata geçirdik, yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırım yapmışız bu yöntemle. Bugün yapılsa bunların maliyeti 83 milyar dolar. Kârlı mıyız, değil miyiz?

BOLU DAĞI'NA OTOYOL VE HIZLI TREN HATTI

Bakan Uraloğlu "Yollarda araçları sayıp nerede neye ihtiyacımız ın olacağını ölçüyoruz. Mesela Bolu Dağı'nda yeni bir alternatif otoyol ve süper hızlı tren hattı düşünüyoruz. Çünkü Bolu Dağı'nda günlük 50 bin araca geldik. 80 bine geldiğimizde artık orası kaldırmayacak" dedi. Bayramdaki radar tartışmaları için de Uraloğlu "Seyahat eden araçların binde 5'ine hız denetimi yapıldı ve ceza uygulandı. Burada çok net refleks şudur: Vatandaşlarımızın trafikte can kaybını azaltmak. Bütün hesap budur. Onun haricinde trafik cezası kesildi de bütçeye şu kadar kaynak sağlandı vesaire Türkiye'nin bütçesi oraları çok fazla geçti. Öyle bir kaynağa ihtiyacı yok ülkemizin" dedi. Bakan Uraloğlu, seyir hızının incelenmesi için komisyonun çalıştığını da hatırlattı.

48 SAATTE DEMİR YOLUYLA BÜTÜN ÜLKEYİ DOLAŞACAĞIZ

Yatırımlarda kara yollarına çok ciddi para harcadıklarını, demir yollarının biraz arkadan geldiğini, bundan sonra ise demir yolları için hiçbir şey esirgemeden yollarına devam edeceklerini söyleyen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu "Türkiye'deki demir yolu hedeflerimizi gerçekleştirdiğimizde 48 saatte bütün ülkeyi dolaşmış olacağız: Hedefimiz de 28 bin 500 kilometre demir yoludur" dedi.