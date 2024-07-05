Bakan Yerlikaya: Kayseri'deki olaylarla ilgili 13 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Suriyelilere yönelik başlatılan olaylarla ilgili 855 kişinin gözaltına alındığını ve 13 kişinin tutuklandığını, 145 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Suriyeli bir kişinin 5 yaşındaki akrabasına cinsel istismarı sonrası yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması düzenledi.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

"Kayseri'de gözaltına alınan bin 855 şüpheliden 468'inin suç kaydı var. Göçmen konusuyla ilgili sosyal medyada provokasyona yönelik süreç yaşanıyor. Bot hesapların oranı yüzde 38'e çıktı. Olumsuz ve negatif paylaşım oranı da rekor kırdı. 189 hesap yöneticisi tespit edildi, 12'si tutuklandı.

"PROVAKATİF YAYIN YAPANLARIN ENSESİNDEYİZ"

Söylemek istediğim şey şu biz çevrimiçi dünyada da provokatif yanlı yayın yapanların ensesindeyiz.

Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığını tespit ettik. Mülki müfettişleri görevlendirildi. 8 Eylül 2022'den önce olduğunu, nereden bulunduğunu tahkikatla ortaya çıkacaktır.

Düzensiz göç ile aralıksız mücadele ediyoruz. 19 Temmuz 2023'ten itibaren mobil göç noktası araçlarımız var.

"PROVOKASYONA GELMEYELİM"

Gönlümden geldiği gibi seslenmek istiyorum; Lütfen provokasyona gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insana, mallara zarar vermeyelim. Yüce Türk adaleti suçlulara hak ettiği cezayı vermeye devam edecektir. Güvenlik birimleri, savcımız, mahkememiz var.

Biz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallara boyun eğmeyeceğiz. Provokatörlerle mücadelemizi sürdürüyoruz"