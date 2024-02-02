Bakan Yerlikaya tartışmalara son noktayı koydu: 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 canımızı yitirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Murat Kurum'un “İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş” sözleri sonrasında konu gündeme gelmiş, Kurum sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti” açıklamasını yapmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleriyle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, depremdeki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin "6 Şubat'ta milletçe asrın felaketini yaşadık. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti." dedi.

CAN KAYBI GÜNDEME GELMİŞTİ

Depremdeki can kaybı geçtiğimiz hafta İBB adayı Murat Kurum'un “İşte 6 Şubat geliyor... 130 bin canımız gitmiş” sözleri sonrasında gündeme gelmişti. Kurum sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek "Cumhuriyet tarihindeki depremlerde toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti” açıklamasını yapmıştı.

Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay başkanlığında, bakanlarımız ve Türkiye Afet Müdahale Planı yani TAM çalışma gruplarımız tam kapasite ile AFAD yönetim merkezinde ilk toplantısını yaptı. AFAD depremden sadece 45 dakika sonra saat 05.02'de ise en üst seviye olan ve uluslararası acil yardım çağrısını kapsayan 4. Seviye acil durum ilan etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla felaketlerin yaşandığı her ile koordinasyonu sağlamak üzere Kabinemizin tüm bakanları görevlendirildi.

Saat 05.45'te valilerimizin deprem bölgelerine gitmeleri talimatı verildi. İllerdeki mevcut yöneticilerimizi desteklemek üzere 59 valimiz, 8 vali mülkiye başmüfettişimiz, 47 mülkiye müfettişimiz, 302 kaymakam ve vali yardımcımız ile 292 kaymakam adayımız yani toplam 708 mülki idare amirimiz deprem bölgesine hareket ettiler. Yine saat 05,45'te bölgeye arama ve kurtarma personeli ile AFAD gönüllüleri ve iş makineleri sevk edilmeye başlandı.

"53 BİN CANIMIZ GİTTİ, 107 BİN VATANDAŞIMIZ YARALANDI"

Saat 07.57'de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan uçaklar Adana Havalimanı'na arama kurtarma personeli ile ağır tonajlı arama-kurtarma araçlarını ulaştırmak için havalandılar. Saat 11.25'te deprem bilgelerinde ilk bireysel çadırlar kuruldu. Birinci depremden 9 saat sonra saat 13.24'te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde ikinci bir depremle daha sarsıldık. Bu yıkıcı depremden sonra da hem arama-kurtarma çalışmalarımız hem de yardımların sevkiyatı aralıksız devam etti.

Maalesef 6 Şubat'ta milletçe asrın felaketini yaşadık. 120 bin kilometrekarelik alanda 11 il, 124 ilçe, 6929 köy ve mahallede ağır yıkımlara neden olan bu depremlerde 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız da yaralandı. 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen depremler etki alanı bakımından dünya literatürüne geçti.

"38 BİN 901 BİNA YIKILDI"

Depremin daha ilk anında yoğunlaştığımız iki alan vardı. Biri arama-kurtarma faaliyetleri diğeri ise geçici barınma hizmetleri. Depremler sonrasında maalesef 38 bin 901 bina yıkılmıştı. Bu binaların tamamında arama içinde yaşam olduğu belirlenen 26 bin binada arama-kurtarma faaliyeti yürütüldü. 11 bin 488'i uluslararası, 35 bin 250'si arama-kurtarma, 142 bini güvenlik personeli olmak üzere toplam 650 bin personel görev yaptı. Ayrıca yürütülen bu çalışmalarda 20 bin araç ve iş makinesi, 141 helikopter, 182 uçak ve 23 gemi görevlendirildi.

Uçak ve helikopterlerimiz toplam 17 bin 500 sorti yaptı. Enkaz altından kurtarılan her canımız yaşanan her mucize, bir bebeğin hayata tutunma azmi, bir annenin yavrusuna kavuşma mutluluğu tüm bu unutulmaz anlar sahada arama-kurtarma çalışması yapan arkadaşlarımızı daha da gayretlendiriyor, bizleri de daha da umutlandırıyordu.

"3 MİLYON 549 BİN AFETZEDEMİZİ TAHLİYE ETTİK"

Önce çadırlar kuruldu. Bölgeye 1 milyon çadır sevk edildi. Bunların bir kısmı bireysel olarak dağıtıldı. 350 çadır kent alanında 645 bin çadır kuruldu. Yaklaşık 2,5 milyon afetzedemize buralarda geçici olarak barınma imkanı sağlandı. Tüm bunlar yapılırken depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3 milyon 549 bin afetzedemizin tahliyesini sağladık. Türk Hava Yollarımız bu dönemde 13 bin 701 sefer ile 2 milyonu aşkın yolcu taşıyarak unutulmaz bir tarih yazdı. Aynı zamanda THY, 712 kargo seferi ile 32 bin 770 ton yardım malzemesini deprem bölgesine ulaştırdı.

14 ve 28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerde 993 bin vatandaşımızın ve YKS sınavına giren 123 bin öğrencimizin bölgeye gidiş ve dönüşleri sağlandı. 478 bin vatandaşımız KYK yurtlarında, 710 bin vatandaşımız ise MEB yurtlarında olmak üzere 1 milyon 188 bin vatandaşımız yurtlarımızda misafir edildi.

"215 BİN 224 KONTEYNER KURULDU"

Bir taraftan tüm bu koordinasyon sağlanırken, diğer yandan da geçici barınma merkezleri yani konteynerler üretiliyor, konteyner kentler kurulmaya başlanıyordu. İlk bireysel konteynerimizi depremin 2. günü kurmaya başladık. 20 Şubat’ta ise Kahramanmaraş Karacasu’da ilk konteyner kentte yaşam başladı. Bugün geldiğimiz noktadaysa 414 konteyner kentte 215 bin 224 konteyner kurulumu gerçekleşti. Bu konteynerlerde; 691 bin afetzedemiz misafir ediliyor.

"14 MİLYAR 453 BİN KİRA DESTEK ÖDEMESİ YAPILDI"

Konteynerlerin dışında; geçici barınma hizmetlerinde bir diğer önemli adımsa kira destek ödemeleriydi. Bugüne kadar, geçici barınma hizmeti kapsamında; 349 bin hanemize toplam 14 milyar 453 milyon lira “Kira Destek Ödemesi” yapıldı. Bu kapsamda; ev sahiplerine aylık 7 bin 500, kiracılaraysa 5 bin lira kira destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor. AFAD’ın başlattığı "Evim Yuvan Olsun" kampanyası ile de vatandaşlarımız hem gönül kapılarını hem de evlerinin kapılarını depremzedelerimize açtı.

"YARIN HATAY'DA 41 BİN KONUTUN ANAHTAR TESLİMİ VAR"

İşte yarın, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Hatay’dayız! Dünyada başka bir örneğine rastlanmayacak hızda; 41 bin deprem konutumuzun ve 5 bin köy evimizin kura çekimi ile anahtar teslim törenlerinin ilkine '’Bismillah' diyerek başlıyoruz.

"TEK YÜREK KAMPANYASINDA 128 MİLYAR 949 MİLYON LİRA TOPLANDI"

İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda konteyner kentlerdeki ihtiyaç sahibi depremzedelerimize, AFAD-Kızılay iş birliğiyle her ay 4.500 lira yüklenen 69.289 ESEN KART dağıtıldı. Bu kartlara; Beş aylık toplam: 1 milyar 8 milyon 141 bin lira yüklendi. Aynı zamanda; 1 milyon 979 bin haneye 10 bin lira destek ödemesi, 557 bin haneye 15 bin lira Taşınma Yardımı 41 bin aile yakınına ise 100’er bin Lira Vefat yardımı yapıldı. Toplamda; 106 milyar 728 milyon lira kaynak deprem bölgemize aktarıldı.

“Türkiye Tek Yürek” kampanyasında: 128 milyar 949 milyon lira toplandı. Bunun 79 milyar 263 milyon Lirası harcandı. Bağış hesaplarımız ile ilgili bütün süreçler ve veriler; şeffaf bir şekilde 15 günde bir AFAD kurumsal web sitesinde ve Sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Nakdi yardımların yanı sıra, ayni yardımlarda da “Asrın Dayanışması” sergilendi. Kimi yardımseverler konteyner kent kurdu, kimi kalıcı konut yapımını üstlendi, kimi de tırlar dolusu insani yardım malzemesi gönderdi."