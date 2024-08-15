Bakanlık duyurdu! Adıyaman'da üç petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı 15 Ağustos 2024 09:12 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 09:21 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Gabar başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktada petrol arama çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yeni bir adım atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adıyaman'da bulunan TPAO'nun üç petrol işletme ruhsatının süresinin uzatıldığı ifade edildi.