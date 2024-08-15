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Bakanlık duyurdu! Adıyaman'da üç petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakanlık duyurdu! Adıyaman&#039;da üç petrol işletme ruhsatının süresi uzatıldı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gabar başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktada petrol arama çalışmaları sürerken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca yeni bir adım atıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Adıyaman'da bulunan TPAO'nun üç petrol işletme ruhsatının süresinin uzatıldığı ifade edildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO), Adıyaman'da bulunan üç petrol işletme ruhsatının süreleri uzatıldı.

KARAR RESMİ GAZETE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre TPAO'nun, Adıyaman'daki petrol işletme ruhsatlarının süreleri, sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak uzatıldı.

OPEC'in ham petrol üretimi aralıkta azaldı

ÜÇ İŞLETMENİN RUHSATI UZATILDI

ARİ/TPO/K/M40-a3-1 pafta numaralı petrol işletme ruhsatının süresinin 17 Ağustos 2024'ten 17 Ağustos 2028'e, ARİ/TPO/K/M40-c1-1 pafta numaralı ruhsat süresinin 17 Ağustos 2024'ten 17 Ağustos 2036'ya, ARİ/TPO/K/M40-d2-1 pafta numaralı ruhsatın 17 Ağustos 2024'ten 17 Ağustos 2033'e kadar uzatılmasına karar verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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