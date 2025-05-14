Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakırköy'de trafik çilesi! İSKİ yolu kapattı, vatandaşlar tepki gösterdi

Bakırköy'de trafik çilesi! İSKİ yolu kapattı, vatandaşlar tepki gösterdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bakırköy&#039;de trafik çilesi! İSKİ yolu kapattı, vatandaşlar tepki gösterdi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle 16 gündür kapalı olan Yüce Tarla Caddesi . İş çıkış saatlerinde E-5 Karayolu'na kadar uzanan trafik, sürücüler ve bölge esnafını isyan ettirdi. Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini söyleyen Berk Özyiğit, "Buranın nasıl bir işkence olduğunugeçen gün gördüm" dedi.

Bakırköy'de yaklaşık 2 haftadır süren İSKİ altyapı çalışmaları nedeniyle Yüce Tarla Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılırken, cadde trafiği ara sokaklara verildi. İş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk E-5 Karayolu'na kadar uzanırken, trafik sıkışıklığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, caddenin trafiğe kapatılmadan önce gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. Dar sokaklara çift yönlü girmeye çalışan sürücüler nedeniyle park halindeki araçlarda maddi hasarlar meydana geldiği, zaman zaman kavgaların da yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden trafik sorununun çözüme kavuşmasını istedi.

Bakırköy'de trafik çilesi! İSKİ yolu kapattı, vatandaşlar tepki gösterdi - 1. Resim

"BÜTÜN GÜN KORNA VE KEPÇE SESİ DİNLİYORUZ"

Bölgede esnaf olan Kerem Özkaya, İSKİ'nin çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Cadde trafiğe kapatılırken planlama yapılmadı. İşlerimiz yavaşladı. Sürücüler ilerleyemediği için kavga ve tartışmalar oluyor. Bütün gün korna ve kepçe sesi dinliyoruz. Ayrıca hatalı parklar trafiği sıkıştırıyor" dedi.

Bakırköy'de trafik çilesi! İSKİ yolu kapattı, vatandaşlar tepki gösterdi - 2. Resim

"SÜRÜCÜLER MECBUREN TERS YÖNE GİRİYOR"

Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini ifade eden Berk Özyiğit, "Geçen gün gördüm buranın nasıl bir işkence olduğunu. Trafiğin bu hale gelmesi büyük çile. Sürücüler mecburen ters yöne girmek zorunda kalıyor. Trafik bu duruma gelmeden çözülürse insanlar kavga etmemiş olur" dedi.

Bakırköy'de trafik çilesi! İSKİ yolu kapattı, vatandaşlar tepki gösterdi - 3. Resim

"2 SAAT ÇALIŞIP YATIYORLAR"

Dolmuş şoförlüğü yapan Hasan Kaya, "Çalışmıyorlar, 2 saat çalışıp yatıyorlar. Vardiyalı şekilde yapsalar 3 günde bitirirler. 16 gündür bu rezilliği çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum, sürekli bu rezilliği yaşıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Su seviyesi yüzde 15'e düştü! O kent için susuzluk kapıdaGelecek Partisi'nden sabah istifa etmişti! Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pençe-Kilit şehidiyle ilgili kahreden detay! Yaza düğünü varmış... - GündemPençe-Kilit şehidiyle ilgili kahreden detay!Tezgâhta sinekli et, bozuk ürün tespit edildi! Yöresel Pazar mühürlendi - GündemTezgâhta sinekli et, bozuk ürün tespit edildi!Trump'tan Türkiye açıklaması! "Perşembe günü gidebilirim" - GündemTrump: Türkiye'ye gidebilirimCHP'nin şaibeli kurultayı... İsmail Saymaz'ın ifadesi ortaya çıktı! - GündemCHP kurultayı: İsmail Saymaz ifade verdiGelecek Partisi'nden sabah istifa etmişti! Hasan Ekici, AK Parti'ye geçti - GündemSabah istifa etti, öğlen AK Parti'ye geçtiSu seviyesi yüzde 15'e düştü! O kent için susuzluk kapıda - GündemO kent için susuzluk kapıda
Sonraki Haber Yükleniyor...