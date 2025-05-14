Bakırköy'de trafik çilesi! İSKİ yolu kapattı, vatandaşlar tepki gösterdi

İstanbul Bakırköy'de İSKİ'nin altyapı çalışması nedeniyle 16 gündür kapalı olan Yüce Tarla Caddesi . İş çıkış saatlerinde E-5 Karayolu'na kadar uzanan trafik, sürücüler ve bölge esnafını isyan ettirdi. Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini söyleyen Berk Özyiğit, "Buranın nasıl bir işkence olduğunugeçen gün gördüm" dedi.

Bakırköy'de yaklaşık 2 haftadır süren İSKİ altyapı çalışmaları nedeniyle Yüce Tarla Caddesi'nin bir bölümü trafiğe kapatılırken, cadde trafiği ara sokaklara verildi. İş çıkış saatlerinde oluşan yoğunluk E-5 Karayolu'na kadar uzanırken, trafik sıkışıklığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, caddenin trafiğe kapatılmadan önce gerekli önlemlerin alınmadığını belirtti. Dar sokaklara çift yönlü girmeye çalışan sürücüler nedeniyle park halindeki araçlarda maddi hasarlar meydana geldiği, zaman zaman kavgaların da yaşandığını belirten vatandaşlar, yetkililerden trafik sorununun çözüme kavuşmasını istedi.

"BÜTÜN GÜN KORNA VE KEPÇE SESİ DİNLİYORUZ"

Bölgede esnaf olan Kerem Özkaya, İSKİ'nin çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandığını belirterek, "Cadde trafiğe kapatılırken planlama yapılmadı. İşlerimiz yavaşladı. Sürücüler ilerleyemediği için kavga ve tartışmalar oluyor. Bütün gün korna ve kepçe sesi dinliyoruz. Ayrıca hatalı parklar trafiği sıkıştırıyor" dedi.

"SÜRÜCÜLER MECBUREN TERS YÖNE GİRİYOR"

Yanlışlıkla trafiğin olduğu yere girdiğini ifade eden Berk Özyiğit, "Geçen gün gördüm buranın nasıl bir işkence olduğunu. Trafiğin bu hale gelmesi büyük çile. Sürücüler mecburen ters yöne girmek zorunda kalıyor. Trafik bu duruma gelmeden çözülürse insanlar kavga etmemiş olur" dedi.

"2 SAAT ÇALIŞIP YATIYORLAR"

Dolmuş şoförlüğü yapan Hasan Kaya, "Çalışmıyorlar, 2 saat çalışıp yatıyorlar. Vardiyalı şekilde yapsalar 3 günde bitirirler. 16 gündür bu rezilliği çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum, sürekli bu rezilliği yaşıyorum" şeklinde konuştu.