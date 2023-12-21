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Balıkesir'de feci kaza! Otomobil, tır ile kafa kafaya çarpıştı: Bir aile yok oldu
Balıkesir'de meydana gelen kazada otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada arabada bulunan aile hayatını kaybetti.
Balıkesir'de otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi canından oldu. Feci kaza Bigadiç ile Sındırgı ilçelerini bağlayan karayolunda yaşandı.
ARABA TIR İLE ÇARPIŞTI
M.G. idaresindeki tır ile otomobil yağışlı havada kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazanın ardından yol ulaşıma kapatıldı.
BİR AİLE YOK OLDU
Kaza yapan araçta bulunan Dursun Karataş (48), eşi Zeynep Karataş (51) ve Cemile Karataş (77) hayatını kaybetti. Tır sürücüsü olayın ardından gözaltına alınırken, ölenlerin cenazeleri Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Karataş ailesinin Kütahya'nın Simav ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
İhlas Haber Ajansı / Sevda Altunbaş - Gündem