Balıkesir'de feci kaza! Otomobil, tır ile kafa kafaya çarpıştı: Bir aile yok oldu

21 Aralık 2023 22:53 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 23:00

Balıkesir'de otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi canından oldu. Feci kaza Bigadiç ile Sındırgı ilçelerini bağlayan karayolunda yaşandı.

ARABA TIR İLE ÇARPIŞTI

M.G. idaresindeki tır ile otomobil yağışlı havada kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazanın ardından yol ulaşıma kapatıldı.

BİR AİLE YOK OLDU

Kaza yapan araçta bulunan Dursun Karataş (48), eşi Zeynep Karataş (51) ve Cemile Karataş (77) hayatını kaybetti. Tır sürücüsü olayın ardından gözaltına alınırken, ölenlerin cenazeleri Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Karataş ailesinin Kütahya'nın Simav ilçesinden yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.