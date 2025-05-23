Barış Yarkadaş, Özgür Özel'i İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefon üstünden eleştirdi

Gazeteci Barış Yarkadaş, cezaevinde tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefonun ele geçirilmesinin ardından otobüs üstünden açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. TGRT Haber'de öz eleştiri yapan Yarkadaş, "CHP'nin bütün işi gücü bırakıp sadece bir konuya odaklanması doğru değil. CHP, İmamoğlu'yla ilgilendiği kadar Ahmet Özer ile ilgilendi mi?" dedi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun polise teslim etmediği ikinci telefon geçtiğimiz günlerde Emniyet birimleri tarafından ele geçirilmişti.

İmamoğlu'nun sır gibi saklanan telefonun bulunmasının ardından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki Gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında konuşarak öz eleştiri yapan Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Ertan Yıldız itirafçı olmuş yokmuş gibi davranıyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İfadeler somutlaştırıldı" açıklamasını yaptı. Türkiye'de gazeteciler şu hale getirildi: "CHP üyesisin CHP'yi sonuna kadar savunacaksın." Ben öyle bir gazeteci değilim beğenmeyen izlemesin. Özel'in İmamoğlu'nun telefon meselesini otobüsün üstünden anlatması doğru değil. Bu açıklama bir avukat tarafından yapılacak bir açıklama. CHP'nin bütün işi gücü bırakıp sadece bir konuya odaklanması doğru değil. Ahmet Özer 210 gündür tutuklu, ilk kez duruşmaya çıkacak. CHP, İmamoğlu'yla ilgilendiği kadar Ahmet Özer ile ilgilendi mi?

Özgür Özel'in geçmişte CHP Başkanları nasıl davrandıysa öyle davranması gerekir."