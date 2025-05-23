Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Barış Yarkadaş, Özgür Özel'i İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefon üstünden eleştirdi

Barış Yarkadaş, Özgür Özel'i İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefon üstünden eleştirdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Barış Yarkadaş, Özgür Özel&#039;i İmamoğlu&#039;nun sır gibi sakladığı telefon üstünden eleştirdi
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gazeteci Barış Yarkadaş, cezaevinde tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sır gibi sakladığı telefonun ele geçirilmesinin ardından otobüs üstünden açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi. TGRT Haber'de öz eleştiri yapan Yarkadaş, "CHP'nin bütün işi gücü bırakıp sadece bir konuya odaklanması doğru değil. CHP, İmamoğlu'yla ilgilendiği kadar Ahmet Özer ile ilgilendi mi?" dedi.

Yolsuzluk, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklanarak başkanlık görevinden uzaklaştırılıp cezaevine gönderilen Ekrem İmamoğlu'nun polise teslim etmediği ikinci telefon geçtiğimiz günlerde Emniyet birimleri tarafından ele geçirilmişti. 

İmamoğlu'nun sır gibi saklanan telefonun bulunmasının ardından açıklama yapan CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki Gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi. 

TGRT Haber'de Taksim Meydanı programında konuşarak öz eleştiri yapan Yarkadaş, şunları kaydetti:

"Ertan Yıldız itirafçı olmuş yokmuş gibi davranıyorlar. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "İfadeler somutlaştırıldı" açıklamasını yaptı. Türkiye'de gazeteciler şu hale getirildi: "CHP üyesisin CHP'yi sonuna kadar savunacaksın." Ben öyle bir gazeteci değilim beğenmeyen izlemesin. Özel'in İmamoğlu'nun telefon meselesini otobüsün üstünden anlatması doğru değil. Bu açıklama bir avukat tarafından yapılacak bir açıklama. CHP'nin bütün işi gücü bırakıp sadece bir konuya odaklanması doğru değil. Ahmet Özer 210 gündür tutuklu, ilk kez duruşmaya çıkacak. CHP, İmamoğlu'yla ilgilendiği kadar Ahmet Özer ile ilgilendi mi?

Özgür Özel'in geçmişte CHP Başkanları nasıl davrandıysa öyle davranması gerekir."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İnan Kıraç kimdir, kaç yaşında? İnan Kıraç neden kaçırıldı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul Fatih'te bir bina çöktü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Gündemİstanbul Fatih'te bir bina çöktü!CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasında yeni gelişme: Hakim yeni belgeleri talep etti - GündemŞaibeli kurultay soruşturmasında yeni gelişmeSuriye tarihinde bir ilk! O ülkeyle daha önce resmi anlaşma yapılmamıştı - GündemSuriye tarihinde bir ilk!Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk veriler - GündemEge Denizi'nde korkutan deprem! İşte ilk verilerX (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor! - GündemX (Twitter) çöktü mü? Kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor!İngiliz hastanın 'kalbi otopside yerinde bulunamadı' iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama - Gündemİngiliz hastanın 'kalbi yerinde bulunamadı' iddiası
Sonraki Haber Yükleniyor...