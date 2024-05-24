Başakşehir'de gece yarısı hemşeri derneğine silahlı saldırı! Yaralılar var

OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Başakşehir Ispartakule Mahallesi’nde bulunan Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.