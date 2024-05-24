Başakşehir'de gece yarısı hemşeri derneğine silahlı saldırı! Yaralılar var
Düzenleyen: Baki Sancak / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
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İstanbul Başakşehir'de bulunan Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Başakşehir Ispartakule Mahallesi’nde bulunan Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRDILAR
Hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.
Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı