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Başakşehir'de gece yarısı hemşeri derneğine silahlı saldırı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Başakşehir'de bulunan Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı düzenlendi. Olayda  ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Başakşehir Ispartakule Mahallesi’nde bulunan Sinoplular Derneği’ne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu  ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

OTOMATİK SİLAHLARLA SALDIRDILAR

Hemşehri derneğine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Başakşehir'de gece yarısı hemşeri derneğine silahlı saldırı! Yaralılar var - 1. Resim
 
Saldırıda yaralanan 5 kişi sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.
Başakşehir'de gece yarısı hemşeri derneğine silahlı saldırı! Yaralılar var - 2. Resim

Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
 
 
Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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