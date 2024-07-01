Başakşehir'de zorbalık kamerada! Kadını saçından sürüklediler, yanlarına gelenleri kovaladılar
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Başakşehir'de kaldırıma oturan bir kadın iki kişi tarafından saçından sürüklendi. Şahıslar yanlarına gelen araçları uzaklaştırırken olayı anlamaya gelen bir kişiyi ise kovaladı. O anlar kameralara anbean yansıdı.
Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kadın şahıs cadde kenarına gelip durduğu esnada peşinden gelen 2 kişi kadını kaldırarak götürmeye çalıştı.
Dakikalarca süren olayda kadını kaldırmak için zaman zaman saçını, kollarını çekerek kadını çekiştirdiler.
İLGİNÇ ANLAR KAMERADA
Olay anında ne olduğunu anlamak için duran araçları uzaklaştıran şahıslar kendilerine yaklaşan bir kişiyi de kovaladı.
Olay içeriğinin ne olduğu tam olarak bilinmese de ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı