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Başakşehir'de zorbalık kamerada! Kadını saçından sürüklediler, yanlarına gelenleri kovaladılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Başakşehir&#039;de zorbalık kamerada! Kadını saçından sürüklediler, yanlarına gelenleri kovaladılar

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Başakşehir'de kaldırıma oturan bir kadın iki kişi tarafından saçından sürüklendi. Şahıslar yanlarına gelen araçları uzaklaştırırken olayı anlamaya gelen bir kişiyi ise kovaladı. O anlar kameralara anbean yansıdı. 

Başakşehir'de Ziya Gökalp Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kadın şahıs cadde kenarına gelip durduğu esnada peşinden gelen 2 kişi kadını kaldırarak götürmeye çalıştı.

Dakikalarca süren olayda kadını kaldırmak için zaman zaman saçını, kollarını çekerek kadını çekiştirdiler.

İLGİNÇ ANLAR KAMERADA

Olay anında ne olduğunu anlamak için duran araçları uzaklaştıran şahıslar kendilerine yaklaşan bir kişiyi de kovaladı. 

Olay içeriğinin ne olduğu tam olarak bilinmese de ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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