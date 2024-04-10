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Bayram günü dehşeti yaşadılar: 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bayram günü dehşeti yaşadılar: 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da 7 yaşındaki N.Y. beşinci kattaki evlerinin camından dışarı bakarken dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan kızın tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen feci olayda, N.Y. (7) 5'inci kattaki evinin camından dışarı baktığı sırada dengesini kaybederek düştü.

Önce zemin katta bulunan iş yerinin tentesine ardından da yere düşen çocuğu görenler 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bayram günü dehşeti yaşadılar: 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü - 1. Resim

AĞIR YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kız çocuğuna yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Bayram günü dehşeti yaşadılar: 7 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü - 2. Resim

Ağır yaralanan kız çocuğunun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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