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Bursa'da mazbata töreninde skandal görüntüler! 'Alkış' istedi, soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey'e mazbatasını verirken Bozbey'e alkış isteyen ve alkışı yetersiz bulan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Mustafa Bozbey için mazbata töreni düzenlendi. 5 Nisan tarihinde BUSKİ önünde toplanan kalabalığın karşısında mazbatasını alan Bozbey için törende konuşma yapan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, hareketleriyle gündeme damga vurdu.

BOZBEY'E ALKIŞ İSTEDİ, YETERSİZ BULDU

Mehmet Us, İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz'dan mazbatasını alan CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey için alkış istedi. Alkışı yetersiz bulan Us yaptığı konuşmada, "Değerli Bursalılar, canla başla çalıştınız, Mustafa Bozbey başkanınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Değerli alkışlarınız bu kadar mı? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Us'un sözleri sosyal medyaya damga vurdu. Gelişme üzerine harekete geçen Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, 298 sayılı yasanın 138. maddesi gereğince Us hakkında idari soruşturma başlattı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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