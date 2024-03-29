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Haberler > Politika > 'Mal varlığı' tartışması Bursa'ya da sıçradı: Alinur Aktaş varlıklarını açıklayıp, CHP'li Bozbey'e çağrıda bulundu

'Mal varlığı' tartışması Bursa'ya da sıçradı: Alinur Aktaş varlıklarını açıklayıp, CHP'li Bozbey'e çağrıda bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Belediye başkan adaylarının mal varlığı beyanı tartışması seçime iki gün kala Bursa'ya da sıçradı. Mal varlığını açıklayan AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş, CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey'e de çağrıda bulundu. Aktaş, "Kendime ait bir otomobilim dahi yok. İhtiyacım olduğunda eşimden aracı alıyorum. Ben bu konuda çok rahatım. CHP adayının kendi ve eşi üzerine olan mal varlıklarını açıklamasını bekliyorum" dedi. 

Ankara ve İstanbul'da belediye başkan adaylarının mal varlığını açıklaması sonrası çıkan tartışmalar Bursa'da da konu oldu. Seçimlere iki gün kala AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş katıldığı bir televizyon programında, kendi ve ailesinin üzerine olan mal varlığını açıkladı.

MAL VARLIKLARINI AÇIKLADI

İYİ Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayının mal varlığını açıklaması üzerine konuşan Aktaş, “Kendisi ben mal varlığımı açıklıyorum, "AK Parti ve CHP başkan adayları da açıklasın" diye davette bulundu. Ben de bu vesileyle açıklamak istedim. Kendi oturduğum konut ile evli oğlumun oturduğu konut ve beraberinde yüzde 50 hissedar olduğum bir firma var. Firmada yaklaşık 40-50 civarı bir personel var. Eşime ait 950 bin lira değerinde otomobil ve bankada 200 bin lira bir param var. Kendi oturduğum konut 4 milyon, oğlumun oturduğu konut ise 2 milyon değerinde. 26 milyon değerindeki firmaya ise Büyükşehir Belediyesine başkan olmadan önce yüzde 50 hissedar olmuştum” dedi.

'Mal varlığı' tartışması Bursa'ya da sıçradı: Alinur Aktaş varlıklarını açıklayıp, CHP'li Bozbey'e çağrıda bulundu - 1. Resim

'KENDİME AİT OTOMOBİLİM DAHİ YOK'

Konuşmasına devam eden Aktaş, “Bunun dışında hiçbir mal varlığım yok. Hatta kendime ait bir otomobilim yok. İhtiyacım olduğunda eşimden aracı alıyorum. Ben bu konuda çok rahatım. Bu yüzden birileri gibi sonradan ‘Bir şey daha çıktı’ demem. Belediye başkanları 63 yıldır Belediye Başkanlığı konutunda oturuyor. Ben o konutta da oturmuyorum.

MUSTAFA BOZBEY'E SESLENDİ

O konut artık kültür merkezine dönüşüyor CHP adayı önce belediye vakfı sonrasında aile vakfı olduğunu ifade etti. Buradan ben de kendisine sesleniyorum. Kendi ve eşi üzerine olan mal varlıklarını açıklamasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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