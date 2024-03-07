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İmamoğlu borcunu ödememiş! Mal varlığı bildiriminde dikkat çeken detay

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İmamoğlu borcunu ödememiş! Mal varlığı bildiriminde dikkat çeken detay
Ekrem İmamoğlu, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün mal varlığını açıkladı. İmamoğlu'nun mal varlığı bildiriminde yer alan eşi Dilek İmamoğlu adına kayıtlı "34 GD 3461" plakalı cipin HGS borcu çıktı. 2018-2023 tarihleri arasında yaptığı 8 geçişin ücretini ödemeyen İmamoğlu'nun toplam borcu ise 144,75 TL.

TÜRKİYE GAZETESİ/ÖZEL- İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçime sayılı günler kala eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte mal varlığı bildiriminde bulundu. İmamoğlu'nun ve eşinin yaptığı mal bildiriminde dikkat çeken bir detay yer aldı.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN CİPİNİN HGS BORCU ÇIKTI 

Mal bildiriminde Dilek İmamoğlu'nun adına kayıtlı "34 GD 3461" plakalı cip olduğu görüldü. Ancak bu aracın HGS kaydı olduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu borcunu ödememiş! Mal varlığı bildiriminde dikkat çeken detay - 1. Resim

8 GEÇİŞİN ÜCRETİNİ YATIRMAMIŞ

Söz konusu aracın 2018-2023 tarihleri arasında yaptığı 8 HGS geçişinin ücretini ödemediği görüldü. Ödenmediği için faiz binen borcun güncel tutarı ise 144,75 TL.

İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

İBB Başkanı İmamoğlu'nun mal varlığı şöyle:

  • 2002 yılında Beylikdüzü'nde alınmış 2 dükkan,
  • 2005 yılında Beylikdüzü'nde alınmış 1 ev, 
  • 2008 yılında Büyükçekmece'de alınmış 2 dükkan,
  • 2008 yılında Beylikdüzü'nde alınmış 2 arsa,
  • 2016 yılında Çanakkale'de alınmış ev ve dam,
  • 2017 yılında Balıkesir'de alınmış arsa,
  • 2019 yılında Trabzon'da alınmış ofis,
  • 2019 yılında Trabzon'da alınmış dükkan,
  • 2021 yılında Çanakkale'de alınmış tarla
  • 2022 yılında Balıkesir'de alınmış ev ve arsa

İmamoğlu’nun ayrıca bir adet silahı ve bankada toplam 8 milyon 728 bin TL’si var.

DİLEK İMAMOĞLU'NUN MAL VARLIĞI

  • 2002 yılında Beylikdüzü'nde alınmış dükkan
  • 2005 yılında Beylikdüzü'nde alınmış arsa
  • 2013 yılında alınmış cip
  • 2019 yılında Muğla'da alınmış ev
  • 2023 yılında miras kalan Trabzon'da ev, dükkan, fındık bahçesi ve 2 arsa

Dilek İmamoğlu'nun ayrıca 8 adet pırlanta seti, 35 adet altın bileziği, 68 adet cumhuriyet ve tam altını, 52 gram altını, 395 bin doları bulunuyor.

İmamoğlu borcunu ödememiş! Mal varlığı bildiriminde dikkat çeken detay - 2. Resim

İmamoğlu borcunu ödememiş! Mal varlığı bildiriminde dikkat çeken detay - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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