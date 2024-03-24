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Haberler > Politika > Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın mal varlığı takas teklifine cevap verdi

Turgut Altınok, Mansur Yavaş'ın mal varlığı takas teklifine cevap verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Londra'daki evi üzerinden eleştirdiği CHP'li rakibi ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş'ın takas teklifine cevap verdi. Altınok, "Londra'dan aldığı evle değişiyorsa tabii" dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile CHP'li rakibi ABB Başkanı ve adayı Mansur Yavaş arasında mal varlığı tartışması sürüyor. Altınok, Londra'daki evi üzerinden eleştirdiği Mansur Yavaş'ın takas teklifine cevap verdi. Altınok, "Miras kalan bütün tarlaları versem yine de satın alamam. Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii." dedi.

ANKARA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM SORUNU ÇÖZÜLECEK

ABB Başkan adayı Altınok, seçim çalışmasını Keçiören'de sürdürdü. Kırşehir Kaman Meşeköy Derneğince, Keçiören ilçesinde düzenlenen açık hava toplantısındaki konuşan Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Keçiören'de kentsel dönüşüme karşı çıktığını, seçilmesi halinde bu sorunu çözeceğini söyledi.

Yavaş'ın, Ankara'nın sorunlarını çözmediğini ifade eden Altınok, Keçiören'de yaptığı çalışmaları anlatarak 31 Mart'ta destek istedi.

MANSUR YAVAŞ'IN TAKAS TEKLİFİ

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Turgut Altınok, "'Mansur Yavaş'ın Londra'daki evi benim mal varlığımdan daha değerli.' demiştiniz. Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

LONDRA'DAKİ EVİ İSE TABİİ

"Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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