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Haberler > Gündem > Turgut Altınok 600 dairesi olduğu iddialarına sert çıktı: Tapusunu çıkartmazlarsa namertler

Turgut Altınok 600 dairesi olduğu iddialarına sert çıktı: Tapusunu çıkartmazlarsa namertler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Turgut Altınok 600 dairesi olduğu iddialarına sert çıktı: Tapusunu çıkartmazlarsa namertler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın ABB adayı Turgut Altınok geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından 600 dairesi olduğu iddia edilen Altınok, "600 tane dairem varsa ve tapusunu çıkarmazsa namerttir. Ama ben istifa edeceğim. 600 tane tapuyu çıkartmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım. Siyaset etik gerektiriyor. Ankara'daki seçimin sonucunu görenler telaşa kapıldı. İftira kampanyasıyla karşı karşıyayım." dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, dün akşam CNN Türk'te katıldığı programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BAŞKANLIĞIM DÖNEMİNDE MAL VARLIĞIM AZALDI"

Geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklayan Altınok, hakkındaki iddialara da cevap verdi. Tüccar bir ailenin çocuğu olduğunu belirten ve mal varlığının bir kısmının ailesinden kaldığını söyleyen Altınok, şöyle dedi: "Ben tüccar ailenin çocuğuyum. Belediye başkanlığım döneminde mal varlığım azaldı. Bir teşekkür etmeleri lazım. 'Bu adam 20 sene belediye başkanlığı yaptı. Mal varlığı artmamış azalmış. Helal olsun' demeleri lazım. Anketleri görenler, kaybedeceklerini görenler yalan iftira çamur kampanyasına başladılar. Benim saklayacak bir şeyim yok. Ben işleri biradere devrettim. Belediye başkanı olduğum sürece benim banka hesabım da yoktur. Emekli olduktan sonra bir devlet bankamıza hesap açtırdım. Emekli maaşım oraya yatar.

"600 DAİREM VARSA TAPUSUNU ÇIKARMAYAN NAMERTTİR"

Bu vicdansızlar, ahlaksızlar, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı '600 tane dairesi var' diyor. Antalya'da 600 tane dairem varsa ve tapusunu çıkarmazsa namerttir. Ama ben istifa edeceğim. 600 tane tapuyu çıkartmazsa özür dileyip istifa etmesi lazım. Siyaset etik gerektiriyor. Ankara'daki seçimin sonucunu görenler telaşa kapıldı. İftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Sütte leke var Altınok'ta leke yok."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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