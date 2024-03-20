Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok mal varlığı ile ilgili iddialara cevap verdi

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok mal beyanını duyurmasının ardından hakkında ortaya çıkan iddialara cevap verdi. Altınok, "Mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir." dedi.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, rakibi Mansur Yavaş'ın çağrılarının ardından mal varlığını açıklamıştı. Mal varlığı listesinde 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 2 kargir ev, 2 kargir bina, 1 bostanı yer alan Altınok, açıklamasının ardından çıkan iddialara tepki gösterdi.

MAL VARLIĞIM ARTMADI AZALDI

Duyurduğu mal beyanı hakkında ortaya çıkan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Altınok, "Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır" dedi.

TOGO'DA ORTAKLIK VE 600 EV İDDASI GERÇEK DIŞI

Togo kulelerinde ortaklığının olduğu ve Antalya’da 600 evi bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirten Altınok şunları söyledi:

"KAMUOYUNA DUYURU

Bazı kişi ve kurumlarca basın etiğine ve meslek kurallarına aykırı ve seçim sathı mahallinde, seçmeni ve toplumu kötü niyetli ve kasıtlı olarak yanıltan asılsız haberler yer almıştır.

Şahsımla ilgili mal beyanımı açıkladıktan sonra yapılan bu gerçek dışı yalan ve iftira içerikli haberlerden biri Ankara’da TOGO Kuleleri’nde Sayın Sinan Aygün ile ortak olduğum, diğeri ise Antalya’da 600 evim bulunduğudur.

Her iki haber de bir moral bozukluğu ve telaş içerisinde yaptırılmış manipülatif çabalardır. Yönlendirilmiş anket sonuçlarının aksine sokakların ve Başkentimizin şahsıma olan teveccühü ve güveni yükselmiş, sonuçlar hızla lehimize dönmüştür ki, bu moral bozukluğu ve çaresizlik içerisinde seviyesizce uydurulmuş yalan haberler süratle servis edilmeye başlanmıştır. Siyasete girmeden önce kazanılmış, hak edilmiş mal varlığımın tartışılması abesle iştigaldir. Zira belediye başkanlığım döneminde mal varlığım artmamış azalmıştır.

Bunların tamamı külliyen yalan ve iftiradan ibarettir. Hakkımda bu ve benzeri hayal ürünü, gerçek dışı, kötü niyetli, yalan ve iftira içeren panik duygusuyla yaptırılan haberleri paylaşan, yayan, duyuranlar ve yorum yapan, her türlü yorumu yayan müfteriler hakkında, bu açıklamalarımdan sonra aynı çirkin davranışlara devam etmeleri halinde yasal süreç başlatılacaktır. Sn. Murat Ağırel hakkında iddia olarak ve kaynak göstermeden ve dahi şahsıma sorulmadan servis ettiği yalan haberler sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Saygılarımla …"