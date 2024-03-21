Turgut Altınok, 'Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu! Mansur Yavaş'a: Londra'daki evi kaça satın aldın?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon'a konuk oldu. Altınok, mal varlığıyla ilgili bir soruya "Bütün mal varlığım belediye başkanı olmadan önce, tarihleri var okuduysanız, helalin helalidir. Belediye başkanı olduktan sonra da mal varlığım azalmıştır." cevabını verdi. Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı isim vermeden eleştirerek, "Londra’dan bir evi kaç liraya aldı Büyükşehir Belediye Başkanı bunu söylesin. Altınok’un Londra’da bir evi yok. Türkiye’nin dışında hiçbir gayrimenkulu yok." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur’un Gain platformunda yayınlanan ‘Mevzular Açık Mikrofon’ programına Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok katıldı. Geçen hafta mal varlığını yazılı olarak açıklayan Altınok, bu yöndeki sorulara cevap verdi.

Oğuzhan Uğur’un X hesabından paylaştığı programın 3 dakikalık fragmanında, Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:

MANSUR YAVAŞ’A: LONDRA’DAKİ EVİNİ KAÇ LİRAYA ALDI?

(Mal varlığınızı açıklamadan önce sattığınız ya da bağışladığınız taşınamaz mal varlığınız oldu mu?) 20 yıldır görevdeyim. Keçiören Belediyesi’nden aldığım 1 kuruş harcırah yok. Otobüs parası, uçak parası… 1 kuruş seyahat harcamam yoktur.

Londra’dan bir evi kaç liraya aldı Büyükşehir Belediye Başkanı bunu söylesin. Altınok’un Londra’da bir evi yok. Türkiye’nin dışında hiçbir gayrimenkulu yok. Biz bu toprağın çocuğuyuz. Bizim başka yere gidecek vatanımız, devletimiz, ülkemiz yoktur. Altınok net bir adamdır. Altınok’ta allem kallem işler yoktur. Net ve objektiftir.

Londra’ya komşu değilim, Ankara’ya komşuyum. Ankara’nın çocuğuyum. Bütün mal varlığım belediye başkanı olmadan önce, tarihleri var okuduysanız, helalin helalidir. Belediye başkanı olduktan sonra da mal varlığım azalmıştır.

Altınok'un açıklamalarından dikkat çeken diğer ifadeler ise şöyle:

*Aldığımız personelin birçoğunun hiçbir torpili yoktur.

*(Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci misafirhaneleri projesi) Onda geçici bizde kalıcı çözüm olacak.

*(İstiklal Marşı konusu) Ben İstiklal Marşı’nı okumadım. İstiklal Marşı ayakta okursunuz. Ben orada gençlere doğaçlama Çanakkale ruhuyla ilgili bir beyit okudum. İstiklal Marşı oturarak okunmaz. Altınok bunu bilir.

*(Seçim anketleri) Seçim akşamını unuttunuz mu? Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı çıktı, ‘Yüzde 60’la seçimi aldık, Sayın Kılıçdaroğlu kazanıyor’ dedi. Sonra onu da hançerlediler sırtından maalesef.