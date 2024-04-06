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Haberler > Gündem > Bursa'da Mustafa Bozbey dönemi başladı: 'Bu kent için çok şeyler yapacağız'

Bursa'da Mustafa Bozbey dönemi başladı: 'Bu kent için çok şeyler yapacağız'

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 47,62 oranında oy alaran Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Bozbey, mazbata törenin ardından görevine resmen başladı. Kendisini bekleyen binlerce kişiye seslenen Mustafa Bozbey, "Asıl işimiz şimdi başlıyor. Umudumuz çok. Çalışma isteğimiz çok. Güçlüyüz, inançlıyız. Biz bu kent için çok şeyler yapacağız" dedi.

31 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdari Genel Seçimleri'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Bozbey, görevini Büyükşehir Belediye Başkanvekili Oktay Yılmaz’dan teslim aldı.

Tarihi Belediye Binası’nda gerçekleşen devir teslim törenine CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Parti örgütü ve binlerce vatandaş katıldı.

Bursa'da Mustafa Bozbey dönemi başladı: 'Bu kent için çok şeyler yapacağız' - 1. Resim

'BU KENT İÇİN ÇOK ŞEYLER YAPACAĞIZ'

"Bu başarının kahramanı tüm Bursalılardır" diyen Bozbey, şu mesajları verdi:

"Asıl işimiz şimdi başlıyor. Bursa'mızın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak sizinle birlikte bu kenti çok daha ileriye taşıyacağız. Bugünden itibaren tertemiz bir sayfa açıyoruz. Yepyeni bir yönetim anlayışıyla kentimizi güzel günlere taşıyacağız. Artık geçmişi geride bıraktık. Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup yepyeni günlere kucak açıyoruz. Allah mahcup etmesin. Umudumuz çok. Çalışma isteğimiz çok. Güçlüyüz, inançlıyız. Biz bu kent için çok şeyler yapacağız.

Bursa'da Mustafa Bozbey dönemi başladı: 'Bu kent için çok şeyler yapacağız' - 2. Resim

Yıllardır hayal ettikleriniz artık gerçek olacak. Oy veren vermeyen, herkesin büyük bir gururla, huzurla, mutlulukla yaşayacağı bir Bursa için size söz veriyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri her zaman yol göstericimiz olacak. Haktan yana, halktan yana adil bir yönetim anlayışını Bursa'ya getireceğiz. Yükümüz ağır ancak bu yükü sizinle sırtlayacağız."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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