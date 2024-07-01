Beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde beton mikseri, 68 yaşındaki bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs hayatını kaybetti.

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Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre H.Ç. yönetimindeki beton mikseri cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Emin Kürklü’ye çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Kürklü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Emin Kürklü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kürklü’nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.