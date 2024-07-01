Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kaza, Beton Mikseri, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya'nın Ereğli ilçesinde beton mikseri, 68 yaşındaki bisiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan şahıs hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre H.Ç. yönetimindeki beton mikseri cadde üzerinde bisikletiyle seyreden Emin Kürklü’ye çarptı.

YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Kürklü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde bisiklet sürücüsü Emin Kürklü'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Beton mikserinin çarptığı bisiklet sürücüsü feci şekilde can verdi - 1. Resim

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kürklü’nün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülürken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdiŞampiyonluk kutlamalarına damga vuran olay! Galatasaray'ı reddetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Başakşehir'de zorbalık kamerada! Kadını saçından sürüklediler, yanlarına gelenleri kovaladılar - GündemBaşakşehir'de zorbalık kamerada!Hatay'da yol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdi - GündemYol ortasında yatan köpeği kamyonetle ezdiDüğüne yangın arası! Havai fişekler faciaya neden olacaktı - GündemDüğüne yangın arası! Havai fişekler faciaya neden olacaktıBabasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştu! Cezası belli oldu - GündemBabasını öldürüp kayıp ihbarında bulunmuştuİzmir Metrosu Üçyol İstasyonu'nda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar var - GündemMetro istasyonunda yürüyen merdiven kazası! Yaralılar varErkekleri kandırdı, işlemediği suç kalmadı! Evlenme vaadiyle... - GündemÖnce ağına çekti, sonra hayatını kararttı!
Sonraki Haber Yükleniyor...