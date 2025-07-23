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Beyoğlu'nda patlama! Çöken binada arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beyoğlu, Patlama, Arama Kurtarma, İstanbul, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beyoğlu'nda bir binada sebebi henüz tespit edilemeyen bir palama meydana geldi. Patlamanın ardından kısmen çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beyoğlu’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonucu binada çökme meydana gelirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binadan henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu.

BİNA ÇÖKTÜ

Yaşanan patlamanın ardından binada kısmen çökme meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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