Beyoğlu'ndaki bir otelde yabancı sevgilisini öldüren kişi sokak ortasındaki kovalamacayla yakalandı

Beyoğlu'ndaki bir otelde yabancı uyruklu sevgilisini darbeden şüpheli kaçarken otel çalışanı tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybederken, zanlının yakalanma anları ortaya çıktı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi’nde bulunan bir otelin 1. katında meydana gelen kavganın sonu acı bitti. Maıa A. ve Mehmet E. isimli iki sevgili kaldıkları otel odasında tartışmaya başladı. Otel görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen tartışma bir süre sonra cinayete döndü.

ŞÜPHELİ KAÇARKEN OTEL GÖREVLİSİ YAKALADI

Otelden koşarak uzaklaşan Mehmet E.’yi gören otel çalışanı Hakan Karaçam, peşinden koşarak şüpheli şahsı kıskıvrak yakaladı. Bu sırada olayı öğrenen çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Maıa A.'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan otelin de mühürlendiği öğrenildi.

"KANLAR İÇERİSİNDE YERDE YATIYORDU"

Olayın ardından yabancı uyruklu kadının kanlar içerisinde yerde yattığını iddia eden otel çalışanı Halan Karaçam, "Tartışma vardı. Bende sese gittim, çıkış saati geldi diye uyarmak için. Sonra kadının bağırışı biraz çoktu, o yüzden çıkmanız gerekiyor dedim. Adam bana 10 dakika içerisinde çıkacağım dedi.

Üzerinde hiçbir şey yoktu. Bende tamam dedim. Aradan bir yarım saat geçti içeriden ses gelmedi. Bende kameradan izliyordum ve adamın çıkışını gördüm. Kapının önünde yakaladım adamı. Daha sonra 112’yi aradım ambulans geldi. Ben olaydan sonra gördüm kadını, kanlar içerisinde yerde yatıyordu” ifadelerini kullandı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Otel görevlisi Hakan Karaçam tarafından yakalanan şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüpheli şahsın Karaçam tarafından yakalandığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.