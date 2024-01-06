Binalara deprem testi talebi patladı

6 Ocak 2024 08:50 - Güncelleme Tarihi: 6 Ocak 2024 08:56

ÖMER TEMÜR'ÜN HABERİ - Türkiye’nin en büyük hizmet platformu Armut.com’un verilerine göre geçtiğimiz yıl deprem testi en çok büyüyen hizmetler arasında ilk sırada yer aldı. 2023’te en çok talep alan hizmet ev temizliği olurken, Schengen vize danışmanlığı, motor ehliyet kursu ve elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu öne çıkan yeni hizmetler oldu. Armut’un Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim Türkiye’de 5 milyonun üzerinde talep aldıklarını belirterek “2023 yılında platforma 400 bine yakın hizmet veren eklendi ve Armut platformundaki hizmet veren sayısı 1 milyona yaklaştı. Hizmet çeşitliliğinde artış da devam etti ve 2 bine yakın yeni hizmet ile toplam 8 bin hizmete ulaştık” dedi. Türkiye ile birlikte 14 ülkede hizmet verdiklerini dile getiren Değim “Türkiye’de Armut, yurt dışında ise ProntoPro ve Homerun ile faaliyet gösteriyoruz. Üç ayrı marka ile 1,6 milyon hizmet verene, 7 milyona yakın hizmet alana ve 22 bin farklı hizmet çeşidine ulaştık. İtalyan ProntoPro ile birleşmesinin ardından avro bazında yüzde 35 gelir büyümesi elde ettik. İngiltere gibi büyük marketlerde ise gelirlerimizi yüzde 160’ın üzerinde artırmayı başardık” diye konuştu. Değim’in verdiği bilgiye göre ProntoPro markası İtalya’da 2023 yılında üye sayısını 10 kat artırırken, İtalya’da en çok talep alan hizmetler arasında özel şoför ve psikolog, İngiltere’de halı döşeme. İspanya’da psikolog, dövüş sanatları dersi ve moda ajansı, Suudi Arabistan’da tesisat, Fransa’da dermatolog ilk sırada yer aldı.

ONLINE’DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN 5 HİZMET

Ev temizliği

Evden eve nakliyat

Boya badana

Psikolog

Direksiyon dersi