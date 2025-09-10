Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > Binayı taşımakla kanuni süreçten kurtulamazsınız

Binayı taşımakla kanuni süreçten kurtulamazsınız

CHP, İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanmasının ardından Sarıyer'deki binayı kapatarak Bahçelievler ilçe binasını İl Başkanlığı yapmıştı. CHP'nin bu hamlesinin hukuki süreci ortadan kaldırmayacağı, yalnızca bir adres değişikliği olarak kalacağı belirtildi. 

Gamze Erdoğan ANKARA - CHP Genel Merkezinin, İstanbul Sarıyer’deki il başkanlığını kapatarak, Bahçelievler CHP İlçe binasını  yeni il başkanlığı olarak duyurması hukuki tartışmaları da beraberinde getirdi. Hukukçu Begüm Ece Pazarcı, hem bu gelişmeyi hem de CHP İl Başkanlığına kayyım olarak atanan Gürsel Tekin’in İl Başkanlığı binasına girişiminin engellenmek istenmesini gazetemize değerlendirdi.

Pazarcı “Kayyımın il binasına girişinin engellenmesi hâlinde kolluk kuvvetin zor kullanma yetkisi vardır” diyerek, kamu görevlisine görevini yaptırmamanın suç olduğunun altını çizdi.

Sorumluların cezai yaptırımla karşı karşıya kalabileceğini söyleyen Pazarcı “Mahkeme kararıyla şu anda çağrı heyetinin başında Gürsel Tekin bulunmaktadır. İstanbul İl Başkanlığı binasının taşınması yönündeki adım ise hukuki süreci ortadan kaldırmaz, yalnızca adres değişikliği olarak kalır. Çünkü kayyım kararı fiziki mekâna bağlı bir karar değil, parti içi usulsüzlüklere dayanıyor” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

