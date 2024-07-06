Bir evladın en acı günü! Babasının cansız bedenini kanlar içerisinde buldu

Karaman’d 56 yaşındaki adam, oğlu tarafından evinde göğsünden silahla vurularak ölmüş halde bulundu. Şahsın kanser hastası olduğu ve hastaneden 1 hafta önce çıktığı öğrenildi.

Öğle saatlerinde Koçakdede Mahallesi 378. Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın 2’nci katında tek başına yaşayan Abidin Aslantaş (56), eve gelen oğlu tarafından göğsünden tabanca ile vurulmuş halde yerde yatar vaziyette bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Aslantaş'ın oğlu durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslantaş’ın cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

KANSER TEDAVİSİ GÖRMÜŞ

Avrupa'dan emekli olduğu öğrenilen Abidin Aslantaş’ın kanser hastası olduğu ve 1 hafta önce hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.