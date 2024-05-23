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Bir hafta kaçabildi... Polise silah çeken Bahar’ın katili öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bir hafta kaçabildi... Polise silah çeken Bahar’ın katili öldü
İstanbul, Kadıköy, Silah, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eski nişanlısı Bahar Kaban’ı öldürüp firar eden Gökhan Yıldız, sahte kimlikle polisi kandırmaya çalışırken yaşanan boğuşmada kendini vurdu.

İstanbul’da eski nişanlısı Bahar Kaban’ı (29) geçen hafta öldüren eski nişanlısı, Kadıköy’de kimlik kontrolünde polise silah çekince yaşanan arbedede kendini vurarak hayatını kaybetti. Olay önceke gece saat 22.30 sıralarında Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında yaşandı. Durak çıkışında polis şüpheli şahıs Gökhan Yıldız’dan kimlik istedi. Yıldız’ın sahte kimlik verdiğini fark eden polis gözaltına almak istedi.

HEM KENDİNİ HEM POLİSİ VURDU

Çıkan arbedede şüpheli Gökhan Yıldız belinden silahını çıkarırken kazayla kendini ve polis memuru E.B’yi (39) yaraladı. Hastaneye kaldırılan Yıldız hayatını kaybetti. Yaralı polisin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü şahidi Nihat Ceylan “Metrobüs çıkışında bir şahıs koştu, peşinden polisler kovaladı, yakaladı. Sonra herhâlde şahsın üzerinde silah varmış. Patlaması sonucu, şahıs vuruldu. Kendi kendini vurdu. Polis de herhâlde bacağından yaralandı” dedi.  

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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