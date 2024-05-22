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Hunharca katledilmişti! Üniversiteli Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haber, Etiket, Ayrıntı, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçaklayarak öldüren katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı. 17 yaşındaki katil zanlısı E.Ö., reşit olmaması sebebiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Balıkesir Üniversitesi'nde öğrenci olan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta geçimini sağlamak için motokuryelik yaptığı sırada saldırıya uğramıştı. 17 yaşındaki E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden 10 kez bıçaklamış ve genç olay yerinde hayatını kaybetmişti.

KATİLİN BABASI DA TUTUKLANDI

Olayın ardından yakalanan E.Ö. tutuklanmıştı. Birkaç gün sonra ise E.Ö.'nün babası O.Ö. de olayla ilgili gözaltına alındı. SEGBİS sistemi ile ifadesi alınan O.Ö. tutuklanarak Kepsut Kapalı Cezaevine gönderildi.

18 YILLAR YARGILANACAK

Öte yandan bugün katil zanlısı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede zanlının "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapsi talep edildi. Zanlı E.Ö., 18 yaşından küçük olması nedeniyle 18 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Hunharca katledilmişti! Üniversiteli Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu - 1. Resim

SON ANLARI ANLATILMIŞTI

Cinayet akşamı Akman'ın, üst komşusuna pizza getirdiğini belirten Sultan D, korku dolu anları şöyle anlatmıştı: "Ben 4 çocuk annesiyim. İlk eşimden 2 kızım, Orhan'dan bir oğlum var. 10 yıl sonra bir evlilik daha yaptım ve şu anda 11 aylık bir oğlum daha var. Ata için anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Ben bir anne olarak gerçekten çok üzüldüm. O ben de olabilirdim, eşim de olabilirdi veya herhangi bir insan da olabilirdi. Olayı duyduğumuzda, biz gürültüye evden çıktık. Çıktığımızda Ata yerdeydi, yanına gittim. Nefesini kontrol ettim. Hatta ben de şoktaydım."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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