Bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj kıyısında bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Furkan Akdoğan'ın cansız bedeni bulundu. Cesedi baraj gölü kenarındaki sazlık alanda bulunan Akdoğan'n; 6 Şubat depremlerinde annesi, babası ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 Haziran 2024 tarihinde kaybolan Furkan Akdoğan'ı (19) arama çalışmaları 7. günde sonuç verdi. Günlerdir her yerde Furkan Akdoğan'ı arayan ekipler, Tahtaköprü Baraj kıyısındaki sazlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Olay yerine giden ekipler, kıyıya vuran cesette inceleme yaptı. Ekiplerin ilk incelemesine göre bulunan cesedin Furkan Akdoğan'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, tam kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞ

Öte yandan kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Furkan Akdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesi, babası ve kız kardeşini kaybettiği belirlendi. Akdoğan'ın asrın felaketi sonrası zor günler geçirdiği ve güçlükle hayata tutunduğu öğrenildi.