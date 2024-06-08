Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj kıyısında bulundu

Bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj kıyısında bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Furkan Akdoğan'ın cansız bedeni bulundu. Cesedi baraj gölü kenarındaki sazlık alanda bulunan Akdoğan'n; 6 Şubat depremlerinde annesi, babası ve kardeşini kaybettiği öğrenildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 Haziran 2024 tarihinde kaybolan Furkan Akdoğan'ı (19) arama çalışmaları 7. günde sonuç verdi. Günlerdir her yerde Furkan Akdoğan'ı arayan ekipler, Tahtaköprü Baraj kıyısındaki sazlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

KİMLİK TESPİTİ YAPILDI

Olay yerine giden ekipler, kıyıya vuran cesette inceleme yaptı. Ekiplerin ilk incelemesine göre bulunan cesedin Furkan Akdoğan'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, tam kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj kıyısında bulundu - 1. Resim

AİLESİNİ DEPREMDE KAYBETMİŞ

Öte yandan kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Furkan Akdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesi, babası ve kız kardeşini kaybettiği belirlendi. Akdoğan'ın asrın felaketi sonrası zor günler geçirdiği ve güçlükle hayata tutunduğu öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de ormanlık alanda yangınKırklareli'nde yabani ot sorununa çözüm! Öğrenciler yapay zeka ile otonom robot geliştirdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kahramanmaraş yine sallandı! Naci Görür'den kritik 'stres transferi' açıklaması - GündemKahramanmaraş sallandı! Naci Görür'den yeni açıklamaKayseri'de dehşet olay! Süt dolu kovaya düşen bebek boğuldu - GündemSüt dolu kovaya düşen bebek boğulduAlacak verecek kavgası meydan savaşına döndü! - GündemAlacak verecek kavgası meydan savaşına döndü!İstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü! - Gündemİstanbul'un göbeğinde yaban domuzu görüldü!Kartal'da seyir halinde akılalmaz magandalık... Sebebi pes dedirtti! - GündemKartal'da seyir halinde akılalmaz magandalıkCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı
Sonraki Haber Yükleniyor...