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    • Bir tuhaf olay! İYİ Parti ve BBP bir ilçede aynı ismi aday gösterdi

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Denizli, Seçim, İyi Parti, BBP, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Denizli'nin Güney ilçesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Daha önce Büyük Birlik Partisi'nden belediye başkanı adaylığını açıklayan Alaaddin İshak Gümüş, dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında ise Meral Akşener tarafından İYİ Parti Güney Belediye Başkanı Adayı olarak ilan edildi.

    Daha önce BBP tarafından Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Alaaddin İshak Gümüş, dün İYİ Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında ismi açıklanarak, sahnede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte poz verenlerin arasında yer aldı.

    DAHA ÖNCE DE BBP ADAYI OLARAK İLAN EDİLMİŞTİ

    Bizzat İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde ismi açıklanan adayların arasında daha önce Büyük Birlik Partisi'nden adaylığını koyan bir ismin yer alması büyük dikkat çekti.

    Bir tuhaf olay! İYİ Parti ve BBP bir ilçede aynı ismi aday gösterdi

    BBP İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMADI

    Daha önce kendisine verilen görev yazısı ile birlikte BBP İl Başkanı İsmail Karateke ile birlikte poz veren Alaaddin İshak Gümüş, bu kez de İYİ Partililerle birlikte toplu fotoğraf karesine girdi. BBP ile yolunu ayırıp ayırmadığı ile ilgili herhangi bir duyuru bile yapılmayan Gümüş'ün, bu kez İYİ Parti'nden Güney Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilmesi 'Paylaşılamayan Aday' yorumlarına sebep oldu.

    Bir tuhaf olay! İYİ Parti ve BBP bir ilçede aynı ismi aday gösterdi

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    DenizliSeçimİyi PartiBBP
    Haberler > Gündem > Bir tuhaf olay! İYİ Parti ve BBP bir ilçede aynı ismi aday gösterdi
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