Bir zamanlar Meral Akşener'in sağ koluydu! Türker Yörükçüoğlu, BBP'ye katıldı

Öyle bir yerden çıktı ki! Kuaförde yılan paniği

Öyle bir yerden çıktı ki! Kuaförde yılan paniği

Eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu. Yörükçüoğlu'na rozetini Destici taktı.

Nizami Alem Ocakları Yönetim Kurulunda görev alan, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir dönem siyasi danışmanı olan eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yardımcısı olan Türker Yörükçüoğlu Büyük Birlik Partisi'ne katıldı.

DESTİCİ'DEN YÖRÜKÇÜOĞLU'NA ÖVGÜ

Yörükçüoğlu'nun rozetini takan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz kendisinden bugüne kadar hiçbir şekilde kopmadık. Tabiri caizse Türker kardeşimiz yuvasına döndü. Ben kendisine hoş geldin, şeref verdin diyorum. İnşallah Büyük Birlik Partisi olarak bu halkayı genişleteceğiz. Çünkü Türkiye'nin Büyük Birliğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Yörükçüoğlu ise "Sizlerin tarafınızda bulunmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum, şeref duyuyorum." dedi.