Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerliğin devam edeceğini söyledi

Son zamanlarda gündemde yer alan zorunlu askerlik hakkında kalkacak mı sorusu merak edilirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün katıldığı Efes 24 tatbikatında konu ile ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşın araştırdıkları arasında ise zorunlu askerlik olmayan ve olmayan ülkeler yer aldı.

Efes 24 tatbikatında sorulan soruları cevaplayan Bakan Güler, zorunlu askerlik kalkıyor mu merak edilirken detayları paylaştı. Türkiye'nin gündeminde olan konuyla ilgili araştırılırken hangi ülkelerde askerliğin zorunlu olmadığı merak edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerlik ile ilgili şu sözleri söyleyerek devam edeceğini açıkladı:

"Çocuklarımızın mutlaka vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır."

Hürriyet'in haberine göre, Güler şu sözleri söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklinde. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde."

Zorunlu askerlik uygulamasına devam eden ülkeler arasında yer alan Azerbaycan'da 18 ay, Danimarka'da çoğunlukla 4 ay, Estonya'da 8 ay, Finlandiya'da 180,270 veya 362 gün, İsviçre'de yaklaşık 21 haftası temel askerî eğitim olmak üzere 260 gün, Norveç'te 12 ayı temel eğitim olmak üzere 19 ay, Rusya Federasyonu'nda 12 ay olarak yapılıyor.