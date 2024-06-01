Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerliğin devam edeceğini söyledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerliğin devam edeceğini söyledi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerliğin devam edeceğini söyledi
Milli Savunma Bakanı, Zorunlu Askerlik, Profesyonel Askerlik, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son zamanlarda gündemde yer alan zorunlu askerlik hakkında kalkacak mı sorusu merak edilirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün katıldığı Efes 24 tatbikatında konu ile ilişkin açıklamada bulundu. Vatandaşın araştırdıkları arasında ise zorunlu askerlik olmayan ve olmayan ülkeler yer aldı.

Efes 24 tatbikatında sorulan soruları cevaplayan Bakan Güler, zorunlu askerlik kalkıyor mu merak edilirken detayları paylaştı. Türkiye'nin gündeminde olan konuyla ilgili araştırılırken hangi ülkelerde askerliğin zorunlu olmadığı merak edildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerlik ile ilgili şu sözleri söyleyerek devam edeceğini açıkladı:

"Çocuklarımızın mutlaka vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, zorunlu askerliğin devam edeceğini söyledi - 1. Resim

Hürriyet'in haberine göre, Güler şu sözleri söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklinde. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde."

Zorunlu askerlik uygulamasına devam eden ülkeler arasında yer alan Azerbaycan'da 18 ay, Danimarka'da çoğunlukla 4 ay, Estonya'da 8 ay, Finlandiya'da 180,270 veya 362 gün, İsviçre'de yaklaşık 21 haftası temel askerî eğitim olmak üzere 260 gün, Norveç'te 12 ayı temel eğitim olmak üzere 19 ay, Rusya Federasyonu'nda 12 ay olarak yapılıyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Mertens geleceği hakkında kararını verdi! Futbolu bırakacağı tarihi açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 Haziran seçimlerinde 08.00 ile 17.00 aralığında oy kullanılacak - Haberler2 Haziran seçimlerinde 08.00 ile 17.00 aralığında oy kullanılacakAltınkılıç Gıda halka arzı 4 Haziran’da Ana Pazar’da işlem görecek - HaberlerAltınkılıç Gıda halka arzı 4 Haziran’da Ana Pazar’da işlem görecek2 Haziran’da yapılacak olan LGS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak - Haberler2 Haziran’da yapılacak olan LGS sonuçları 28 Haziran’da açıklanacak2 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi bayramdan önce tekrar gerçekleşecek - Haberler2 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanı Erdoğan - Özgür Özel görüşmesi bayramdan önce tekrar gerçekleşecekRoma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildi - HaberlerRoma’da net 8 milyon Euro maaş alan Mourinho, KAP’a bildirildiEnes Ünal, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 kadrosunda yer almadı - HaberlerEnes Ünal, sakatlığı sebebiyle EURO 2024 kadrosunda yer almadı
Sonraki Haber Yükleniyor...