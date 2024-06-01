Bakan Güler'den zorunlu askerlik açıklaması: Devam edecek
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Zorunlu askerlik tartışmalarına açıklık getiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çocuklarımızın mutlaka vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır." dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 24 tatbikatında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Zorunlu askerlikle ilgili çıkan haberlere de açıklık getiren Güler, TSK'nın yaklaşımına değindi.
GÜLER'DEN ZORUNLU ASKERLİK AÇIKLAMASI
Hürriyet'in haberine göre Güler, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklinde. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Türkiye Gazetesi