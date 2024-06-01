Bakan Güler'den zorunlu askerlik açıklaması: Devam edecek

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 1 Haziran 2024 11:50 - Güncelleme: 1 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme:

Milli Savunma Bakanı, Zorunlu Askerlik, Tsk, Haber

Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi

Zorunlu askerlik tartışmalarına açıklık getiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çocuklarımızın mutlaka vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır." dedi.