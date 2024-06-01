Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Güler'den zorunlu askerlik açıklaması: Devam edecek

Bakan Güler'den zorunlu askerlik açıklaması: Devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Güler&#039;den zorunlu askerlik açıklaması: Devam edecek
Milli Savunma Bakanı, Zorunlu Askerlik, Tsk, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Zorunlu askerlik tartışmalarına açıklık getiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Çocuklarımızın mutlaka vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır." dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Efes 24 tatbikatında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu. Zorunlu askerlikle ilgili çıkan haberlere de açıklık getiren Güler, TSK'nın yaklaşımına değindi.

GÜLER'DEN ZORUNLU ASKERLİK AÇIKLAMASI

Hürriyet'in haberine göre Güler, "Türkiye Cumhuriyeti’nin çocuklarının mutlak surette vatan savunmasında bir görev alma zorunluluğu olduğu kanaatindeyim. Bu konuda yaklaşımımız yüzde 50 profesyonel, yüzde 50 zorunlu askerlik olması şeklinde. İçinde bulunduğumuz şartlar değerlendirildiğinde bunun doğru bir yaklaşım olduğu anlaşılacaktır. Avrupa’da profesyonel askerliğe geçen ülkelerin zorunlu askerliğe dönmeyi tekrar değerlendirdiklerini görüyoruz. En son bu konu İngiltere’nin gündeminde." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Biden'ın Gazze önerisi AB'yi memnun etti! "Gazze'nin yeniden inşası için bu önemli"TikTok, ABD'ye boyun eğdi! Platform ikiye bölünecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Seyyar aracının camına astı! Yazıyı gören dönüp bir daha bakıyor - GündemYazıyı gören dönüp bir daha bakıyorSamsun'daki kum zambaklarını koparmanın cezası bir servet! - GündemSamsun'daki kum zambaklarını koparmanın cezası bir servet!Araçların arasında sıkışan gencin bacağı koptu - GündemAraçların arasında sıkışan gencin bacağı koptuEmekli derneği başkanı tefecilikten tutuklandı - GündemEmekli derneği başkanı tefeci çıktıBir şafak vakti PKK avı! Adana sokaklarını ateşe vermişlerdi - GündemBir şafak vakti PKK'lı avı1 milyon dolarlık büyük vurgunda ilk savunma geldi! Aşkım Kapışmak'tan dikkat çeken sözler - GündemGözaltındaki Aşkım Kapışmak'tan ilk açıklama geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...