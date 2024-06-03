"Bırak beni" diye yalvaran kadını yerlerde sürükledi! Kan donduran anlar kamerada

Aksaray’da araçtan inip kaçmak isteyen eski karısını yol kenarında yakalayan şahıs, ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını sürükleye sürükleye zorla arabaya bindirdi. Şahıs gözaltına alınırken, kadın koruma altına alındı.

Akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi yakınlarında eski eşi olduğu öğrenilen D.E. (42) isimli kadın ile görüşmek üzere buluşan Ö.F.B. (45) bir süre konuştuktan sonra kadın araçtan inmek istedi.

YOL KENARINDA DARBETTİ

Kadını araçtan indirmediği iddia edilen eski koca, aracın kapılarını kilitleyip hareket ederek kadının inmesine engel oldu. Bir süre sonra kırmızı ışıkta duran araçtan inmeyi başaran kadın, kaçmak isterken eski kocası tarafından refüjde yakalandı. Darp etmeye çalıştığı kadını kollarından tutarak zorla durdurmaya çalışan Ö.F.B., ağlayarak “Bırak beni” diye yalvaran kadını yine zorla araca götürmeye çalıştı.

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YAKALANDI

Kadın direndikçe sokak artasında kadını zorla götürmeye çalışan eski koca, giysilerinin açılmasına bile aldırış etmeden kadını zorla sürükleye sürükleye 68 ES 022 plakalı araca doğru götürdü. Yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs ve koruma altına alınan kadın, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.