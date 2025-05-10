Biri gelinlik hayali kuruyordu, diğeri iki çocuğunu bıraktı... Giresun'da kız kardeşlere son veda

Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde A.T. adlı şahsın silahlı saldırısı sonucu kardeşler Rana Çavuş Gökçin ve Yonca Çavuş hayatını kaybetti. İki kardeş, Kayabaşı köyünde düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verilirken, olayın zanlısı tutuklandı.

Giresun'daki kız kardeşler cinayeti Türkiye'yi yasa boğmuştu.

İKİ KARDEŞ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Karadeniz ilinin Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde dün A.T'nin silahla ateş etmesi sonucu ölen Rana Çavuş Gökçin (27) ile ablası Yonca Çavuş (30) için Keşap ilçesinin Kayabaşı köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi.

CENAZE TÖRENİNDE GÖZ YAŞLARI SEL OLDU

Törene, vefat edenlerin yakınlarının yanı sıra Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Keşap Belediye Başkanı Tuncay Arışan ve vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın kıldırdığı namazın ardından aynı yerdeki aile mezarlığına defnedildi.

DÜĞÜN HAYALİYLE YAŞARKEN TABUTUYLA UĞURLANDI

Yonca Çavuş'un iki çocuk annesi olduğu, bir süre önce nikahı kıyılan kız kardeşi Rana Çavuş Gökçin'in ise düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Olayın zanlısı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.