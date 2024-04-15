Bisikletliye çarpmamak isterken yayayı ezdi geçti: Feci kaza anbean kamerada
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana'da bir otomobil sürücüsü bisikletliye çarpmamak için manevra yapınca yayayı ezdi geçti. Feci kazada yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Feci kaza, Adana'nın Kozan ilçesinde geçtiğimiz 13 Nisan'da meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil sürücüsü yol ortasından giden bisiklete çarpmamak için manevra yapıp direksiyon hakimiyetini kaybedince yol kenarındaki 25 yaşındaki Furkan Yalım isimli yayaya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya savurulup ağır yaralanırken otomobil daha sonrada başka bir yere çarpıp durabildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Bu anlar ise saniye saniye görüntülendi.
Yaralının Adana Şehir Hastanesindeki tedavisi sürerken, hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı