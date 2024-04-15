Bisikletliye çarpmamak isterken yayayı ezdi geçti: Feci kaza anbean kamerada

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 15 Nisan 2024 16:51 - Güncelleme: 15 Nisan 2024 16:53 - Güncelleme:

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Adana'da bir otomobil sürücüsü bisikletliye çarpmamak için manevra yapınca yayayı ezdi geçti. Feci kazada yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.